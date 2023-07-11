全球多國「極端降雨」肆虐　大氣專家揭1原理：狀況還會更嚴重

▲印度北部喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）暴雨。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本、印度與美國在過去數天出現極端暴雨，造成嚴重災情，而大氣科學家表示，未來這種致災性豪雨的發生次數會更加頻繁。

根據《美聯社》報導，過去數天日本、印度與美國發生致災性強降雨，而大氣科學家表示，儘管這些國家距離遙遠，卻有一個共同點，就是風暴正在溫暖的大氣中形成，使得極端降雨變得更加頻繁，而未來越來越熱的天氣，會讓這樣的情況變得更糟。

科學家指出，因為溫暖的大氣中含有更多水氣，這會給風暴帶來更多降水，造成致命的後果；雖然氣候變遷不是風暴釋放強降雨的原因，但這些風暴都是在變得更溫暖、潮濕的大氣中形成。

▲美國紐約州康沃爾郡遭暴雨襲擊，河流氾濫沖毀道路。（圖／達志影像／美聯社）



美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家韋恩（Rodney Wynn）表示，「華氏68度（攝氏20度）能容量的水量是華氏50度（攝氏10度）的兩倍，熱空氣膨脹、冷空氣收縮，你可以把它想像成一顆氣球，當它被加熱時，體積會變大，因此能夠容納更多的水份。」

大氣溫度每上升攝氏1度，就會增加大約7%的水份，根據美國航空暨太空總署（NASA）統計，從1880年至今，全球平均氣溫至少上升了攝氏1.1度。

▲日本福岡縣久留米市淹水。（圖／達志影像／美聯社）



邁阿密大學大氣科學教授索登（Brian Soden）表示，「當雷暴（thunderstorm）形成時，水蒸氣凝結成雨滴，然後落回地面，因此當這些風暴在溫暖的環境中形成時，其中的水份更多，降雨量就會增加。」

索登接著提到，從氣候模型預測，隨著氣候變暖，強降雨事件將變得更加頻繁，「看到這些極端降雨的事件發生並不奇怪，這是模型從第一天開始就預測到的。」

NASA戈達德太空研究所（GISS）所長、氣候學家施密特（Gavin Schmidt）指出，受氣候變化影響最嚴重的地方並非排放溫室氣體最多的地區，「大部分的溫室氣體排放都來自西方國家，而大部分受影響的，都是在基礎設施不完善的地方，這些地方對極端天氣的準備不足，也沒有真正的方法來應對。」