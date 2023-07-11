男假扮醫生9年成功和「15名富家女結婚」　英文講太爛被揭穿

▲男假扮醫生，成功和15名女子結婚。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度班加羅爾35歲男子納亞克(Mahesh KB Nayak)在交友網站上謊稱是醫生，9年多來成功和15名女子結婚，藉此詐取高額財物和現金，然而其實只有小學學歷，最後因為英文太爛引發妻子懷疑，才終於讓他的惡行曝光。

卡納塔卡邦邁索爾市(Mysuru)8日逮捕35歲男子納亞克，發現他自2014年以來在交友網站上假冒醫生與工程師身分，詐騙至少15名女子與他結婚，其中4女為他生下小孩。

▲男子行騙多年終於落網。（圖／翻攝自Twitter）

警方今年年初接到報案，發現一名男子在網路上假扮工程師騙婚，後來又接到另外一名女子報案，受害者被男子騙婚後，對方搶奪她所擁有的名貴珠寶與大筆現金後逃跑。

警方特別成立專案小組調查，最後找到行騙多年的納亞克，發現他不但在網路上假扮醫生，還在當地設立了一間假的診所，甚至聘請一名護士幫忙，成功讓多名女子和他結婚，由於這些女子大多來自富有家庭或有著良好學歷，發現被騙後大多不好意思報案。

警方逮捕納亞克後，成功從他身上討回屬於受害者的2輛汽車、7支手機、印度盧比20萬元（約台幣7萬多元）現金與珠寶，同時發現他曾被父親指控犯下謀殺未遂案，相關案件正在調查中。