30歲百萬網紅癌逝！罹卵巢癌奮戰8年　丈夫證實死訊

▲海莉2015年診斷出罹患癌症。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州30歲網紅海莉（Haley Odlozil）是一名母親，在2015年診斷出卵巢癌第3C期之後，開始在TikTok平台記錄抗癌心路歷程，未料近期傳出死訊。她的丈夫泰勒14日透過長篇聲明發布海莉過世的消息。

綜合紐約郵報、NBC等報導，海莉透過丈夫泰勒（Taylor Odlozil）在社群媒體紀錄癌症患者對抗病魔的生活，8年下來，已有超過250萬名粉絲。泰勒每次分享海莉抗癌心路歷程的發文格式都很一致，先是日期，接著是一句「海莉還在奮鬥」。

▲海莉與泰勒有一名4歲兒子維斯頓（Weston）。（圖／翻攝自TikTok）

其實海莉2008年與泰勒相識，是高中時期的戀人，但在2015年底，也就是兩人結婚前幾周，海莉診斷罹患卵巢癌第3C期。不過她並沒有因此放棄人生，堅持與癌症病魔對抗，並於2019年透過代孕迎來今年已經4歲的兒子維斯頓（Weston）。

今年2月，海莉慶祝30歲生日。就在7月8日，泰勒也發布一段影片，秀出朋友們為兩人年幼兒子製作的一本關於海莉的書，以做紀念。

#love #cry #family #memories #grief #fyp ♬ Ariana - Tony Anderson @taylorodlozil 7/8/2023 Haley is still fighting. Haley’s hospice nurse, Marcie, as well as Chris and Kelli Shook put together a book about Haley for Weston to always have. As hard as it is with what we are going through as a family, it warms my heart to see people rise to the occasion to do an act of kindness for someone else. We are so grateful to have this book. #cancer

只不過到了7月14日這天，泰勒的發文內容不再相同。他透露，「我親愛的海莉走了，我無法用言語來形容我自己和整個家所歷經的心痛與悲傷……我從沒見過有人為了活下來這麼努力，她對我、兒子維斯頓、家人親友的愛，是她一直以來堅持下去的動力，特別是這過去8個月。」

泰勒也發布一張家庭合照，提到「安息吧，我的甜心，我愛妳，永遠愛妳，我很幸運，這16年來，海莉是我生命中的一部分，很榮幸能夠照顧她。」