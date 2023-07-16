　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《木曜》團隊全員出走！「又1關鍵人物」離職　心聲惹哭粉絲

▲▼品子早就開始參與木曜4的錄影。（圖／邰智源IG）

▲木曜團隊集體離職。（圖／邰智源IG）

記者施怡妏／綜合報導

《木曜4超玩》爆出集體離職，製作人陳百祥證實，現況是「製作團隊」都離開公司了，三少爺「阿良」則是以去日本留學為由留職停薪，另外，執行製作IDA也確定離職，IDA在IG發限動，雖然在木曜只待了不到2年的時間，但受到許多照顧，「木曜還是會在，請大家不用擔心」。

執行製作IDA在IG透露，隨著節目的新腳步，自己也從木曜畢業了，雖然只待了短短不到2年的時間，但受到的照顧與得到的收穫，卻遠遠超過於此，還意外得到了許多如同朋友的觀眾們，「能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊幕後的夥伴廠商以及總是給予應援與力量的你們，是我職涯最棒的決定」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IDA強調，「木曜今後還是會在，請大家不用擔心」，短期之內，觀眾還是可以在影片中，看到原本製作團隊穿梭的身影，她也會以「撥接網路」的速度，將拍攝時的照片發完，「最後，謝謝喜歡木曜的你們，以及喜歡我們的你們」。

事實上，「阿良」13日在IG發文，周四就最緊張、最忙的時候，忙著處理木曜的直播，緊張觀眾反應、擔心上傳會不會順利，有時還得錄影，常常一個頭兩個大，「但已經脫離2、3個禮拜……到禮拜四還是會下意識看一下木曜的頻道、FB，看有沒有什麼消息。」

阿良表示，在往目標前進的路上，難免會有人脫隊，當然也會有生力軍，「但沒走的人一直都在想，怎樣可以更好，大家可以更好！只是終究事與願違……」而現在大家各奔東西，之後會不會再合作、相遇，阿良坦言，「我不知道，只知道現在開始是一個人的戰鬥了！」

▼IDA常PO出工作時的可愛照片。（圖／翻攝自IDA的IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IDA的IG）

ET快訊
快訊／716遊行　警方曝「現場人數」
快訊／暴雨北移！　12縣市豪大雨特報
封閉23年！　秘境瀑布重新開放了
廟會爆炸！　13歲少年「鐵片刺進脾臟、胃部」　
直擊／現場近萬人！　群眾挺黃國昌高喊「D槽！D槽！」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男想騎車載妹子出門被拒絕！　全場都挺她：單身不是沒有原因

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

快訊／國家警報又響了！暴雨北移轟1地　12縣市豪大雨特報

嘉義竹崎觀音瀑布封閉23年開放了　每cm³含1.2萬負離子助紓壓

台泥 DAKA 創造三贏！花蓮年節省垃圾處理費近5千萬　減碳4萬噸

快訊／國家警報狂響！暴雨轟1地防災告警　大雷雨炸2縣市

建中樂旗聯隊今赴美　14校70名學生角逐世界盃行進樂隊大賽

《木曜》團隊全員出走！「又1關鍵人物」離職　心聲惹哭粉絲

妹子泳衣穿反「僅肩帶擋住奶頭」！　男老師看到驚喊1句糗翻

蔡阿嘎又遭炎上！街訪問「像不像山下智久」日網怒：快滾

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

男想騎車載妹子出門被拒絕！　全場都挺她：單身不是沒有原因

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

快訊／國家警報又響了！暴雨北移轟1地　12縣市豪大雨特報

嘉義竹崎觀音瀑布封閉23年開放了　每cm³含1.2萬負離子助紓壓

台泥 DAKA 創造三贏！花蓮年節省垃圾處理費近5千萬　減碳4萬噸

快訊／國家警報狂響！暴雨轟1地防災告警　大雷雨炸2縣市

建中樂旗聯隊今赴美　14校70名學生角逐世界盃行進樂隊大賽

《木曜》團隊全員出走！「又1關鍵人物」離職　心聲惹哭粉絲

妹子泳衣穿反「僅肩帶擋住奶頭」！　男老師看到驚喊1句糗翻

蔡阿嘎又遭炎上！街訪問「像不像山下智久」日網怒：快滾

徐若熙即將LiveBP　目標8月一軍復出後援也沒問題

跟同事接連提離職「是否不太好？」　過來人答案一面倒

男想騎車載妹子出門被拒絕！　全場都挺她：單身不是沒有原因

遭酒駕撞擊四肢骨折！花蓮男生活陷困頓　公所發急難金渡難關

FBI查黑市！驚見男子家中「藏40顆頭顱」　他淡定回：是我朋友

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

1個月前剛求婚成功！　祖雄宣布當爸「雙喜臨門」：感覺太夢幻

快訊／716遊行群眾擠爆凱道　警曝現場人數近3萬：可能會增加

300萬人注意！　勞保、國保4大關鍵領錢時刻刷本子

阿夜兒子出生倒數！　「最後一次2人度假」曝女友巨大孕肚

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

外圍水氣橫掃！豪大雨特報擴大10縣市　嚴防雷擊、淹水

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

2023下半年變動加劇！12生肖運勢一次看

3.8萬人可領2200元　這戶24口賺翻

快訊／國家警報響！　2縣市豪大雨

2縣市大雨！泰利估明變中颱　全台防劇烈天氣

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

雨區擴大！4縣市豪大雨特報　雨下到入夜

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

早餐9地雷一次看！營養師曝選擇方式

更多熱門

相關新聞

同事訂飲料漏掉她　一票不挺：你更不會做人

同事訂飲料漏掉她　一票不挺：你更不會做人

很多人會揪辦公室的同事一起訂飲料，而近日就有一名女網友發文表示，同事偷偷訂飲料，卻沒有詢問身為新人的她，讓她動了離職的念頭。貼文曝光後，一票網友都看傻眼，甚至直呼女網友比其他同事更不會做人。

聯發科員工離職1年多　2度尾隨同事潛入公司

聯發科員工離職1年多　2度尾隨同事潛入公司

《木曜4超玩》爆集體離職！　

《木曜4超玩》爆集體離職！　

《木曜4》巔峰作捧紅她　還創1852萬次觀看

《木曜4》巔峰作捧紅她　還創1852萬次觀看

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

關鍵字：

木曜4超玩離職YouTbe

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面