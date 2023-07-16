《木曜》團隊全員出走！「又1關鍵人物」離職　心聲惹哭粉絲

▲木曜團隊集體離職。（圖／邰智源IG）



記者施怡妏／綜合報導

《木曜4超玩》爆出集體離職，製作人陳百祥證實，現況是「製作團隊」都離開公司了，三少爺「阿良」則是以去日本留學為由留職停薪，另外，執行製作IDA也確定離職，IDA在IG發限動，雖然在木曜只待了不到2年的時間，但受到許多照顧，「木曜還是會在，請大家不用擔心」。

執行製作IDA在IG透露，隨著節目的新腳步，自己也從木曜畢業了，雖然只待了短短不到2年的時間，但受到的照顧與得到的收穫，卻遠遠超過於此，還意外得到了許多如同朋友的觀眾們，「能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊幕後的夥伴廠商以及總是給予應援與力量的你們，是我職涯最棒的決定」。

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IDA強調，「木曜今後還是會在，請大家不用擔心」，短期之內，觀眾還是可以在影片中，看到原本製作團隊穿梭的身影，她也會以「撥接網路」的速度，將拍攝時的照片發完，「最後，謝謝喜歡木曜的你們，以及喜歡我們的你們」。

事實上，「阿良」13日在IG發文，周四就最緊張、最忙的時候，忙著處理木曜的直播，緊張觀眾反應、擔心上傳會不會順利，有時還得錄影，常常一個頭兩個大，「但已經脫離2、3個禮拜……到禮拜四還是會下意識看一下木曜的頻道、FB，看有沒有什麼消息。」

阿良表示，在往目標前進的路上，難免會有人脫隊，當然也會有生力軍，「但沒走的人一直都在想，怎樣可以更好，大家可以更好！只是終究事與願違……」而現在大家各奔東西，之後會不會再合作、相遇，阿良坦言，「我不知道，只知道現在開始是一個人的戰鬥了！」

▼IDA常PO出工作時的可愛照片。（圖／翻攝自IDA的IG）

