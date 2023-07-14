捧紅學姐！《木曜4》巔峰作「這部一面倒」　觀看1852萬次超狂

▲《木曜4》以「一日系列」爆紅。（圖／翻攝自FB／木曜4超玩）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube頻道《木曜4超玩》以「一日系列」爆紅，近來被爆出幕後團隊「集體離職」的消息，許多網友聽聞，紛紛感到不勝唏噓。就有人發文，討論木曜的巔峰是何時？「最巔峰的節目內容在那個時期？」底下留言則一面倒點名某一集，「是很多人的第一部」、「我也是那集開始看。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「木曜的巔峰在哪時？」先是感嘆，「換團隊基本上就是全劇終了，沒有什麼骨幹連結下去，企劃和節目等於直接重啟。」但節目做了這麼多年，也讓主持人嘗試跨了很多不同領域，「最巔峰的節目內容在那個時期？」

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底下就有人秒答某一集，「問就是市長」、「一日市長」、「學姐就是那時候紅的」、「市長是很多人的第一部吧」、「我也是一日市長開始看」、「突破同溫層是台北市長……只剩同溫層（是）跨年主持人那集。」

▲許多人狂點名「一日市長幕僚」。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）

還有不少粉絲提到「一日玉山」、「一日蚵農」也很好看，「玉山小有名氣，一日市長巔峰」、「注意到這節目是玉山」、「玉山、蚵農都很不錯啊」、「蚵農、玉山、市長幕僚」、「玉山那集真的不錯看。」

另外，也有人直呼，「我有固定貢獻流量，加油好嗎」、「這兩年只有看運動會，比那個全明星好看」、「從開始名人吃飯，一直ya佩（業配）整家企業，就逐漸開始不看」、「爬山軍警消都滿好看的」、「早期很多沒啥經費但有趣的遊戲」、「吃飯只有動力火車好笑」、「一日克難的工作都不錯，後面的越來越爽。」

查看影片，網友提到的玉山觀測員（上下集）、蚵農、市長幕僚主題，皆為5年前的一日系列企劃，分別為30及31集、48集、69集，觀看次數的部分，玉山觀測員上集為352萬次、下集215萬次；一日蚵農是361萬次；一日市長幕僚則高達1852萬次。