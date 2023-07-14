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2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

▲據了解，今年木曜4沒有演唱會、運動會的規劃。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲據了解，今年木曜4沒有演唱會、運動會的規劃。（圖／翻攝自木曜4超玩）

記者施怡妏／綜合報導

《木曜4超玩》爆出集體離職，製作人陳百祥證實，現況是「製作團隊」都離開公司了。不少人提到，後期的影片都沒有以往好看，而且有觀眾給建議，卻被製作團隊回嗆，2年前就有網友感嘆，「當一個團隊只能聽得進好聽話時，就表示這團隊註定要走下坡了」，如今留言被翻出，一票人驚喊「神預言」。

有網友在Dcard上發文，曾經是木曜的粉絲，不過隨著影片品質下降，也漸漸不再看了，「看到事情演變成這樣，還是有點感慨」，百祥長期在螢幕前出現的頻率太高了，希望有一個告別的儀式。

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對此，許多粉絲表示，木曜團隊完全不能接受批評的聲音，會走到今天這一步不意外，「粉專完全容不得批評的聲音，一說真話馬上被圍剿」、「長期聽不進去其他理性建言」、「不聽粉絲理性建議的下場，其實在那幾集冗長的日本行開始我就不想看了，如今走到這裡也不是沒有原因的，只能說不是偶然，但祝福」、「原團隊走了也好，這個節目後期都活在自己的小圈圈裡面」。

▲▼木曜跨界演唱會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲木曜4執行過多項「YouTube首創」的節目企劃。（圖／翻攝自木曜4超玩）

還有網友翻出2021年的Dcard貼文，一名長期支持頻道，獲得「金扇」的觀眾在影片底下留言給建議，「說真的，這次丐成這樣，不是很舒服，希望下次可以改進」。

結果團隊暴氣回應，「你根本不了解我們節目，我們真的對你很失望，提供這支影片出來給你們看，費了這麼大的心力，好笑的地方這麼多，你沒有一句稱讚，只顧著講著你的感受」、「你們呢？有去消費嗎？我們不但提供消費，還提供了曝光，你們呢？你有沒有想過我們的感受？讓全體主持人、製作單位，難過也傷心，希望你下次會改進，你會改嗎？」

當時就有網友留言感嘆，「當一個團隊只能聽得進好聽話時，就表示這團隊註定要走下坡了，繼續活在自己的舒適圈吧，滿滿的好聽話，大家都體諒你們出片好辛苦好棒棒。」如今貼文被網友翻出，直呼根本是神預言。

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