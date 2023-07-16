斗六最夯公園旁驚見「雙標停車格」　遊客傻眼：被開單算誰的？

▲今日上午於現場查看確實於斗六膨鼠森林公園周邊出現紅白「雙標停車格」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市膨鼠森林公園廣達7.9公頃，斗六市公所除設置遊戲草原、溜滑梯、戲水池梗有休憩步道，為全齡化的大型遊具公園，每周末均達上萬人次進出。昨（15）日有遊客前往於周邊停車時，發現地上竟然同時劃設禁停紅線與白色車格，傻眼表示「到底是能停？不能停？會不會被開罰單？」

居住二崙鄉的陳先生昨天特地帶孩子前往斗六膨鼠森林公園遊玩，到場發現可能因為白天太熱所以晚上的公園人更多，附近停車格一位難求，經一陣找尋後，發現大學路上有整排停車格都是空的，原以為很幸運，但停好後仔細一看，停車格竟然是直接疊加在禁停紅線上方，陳先生嚇得趕緊再上車開走，害怕被罰款或拖吊。

▲遊客拍下詭異雙標停車格與車友討論到底能不能停。（圖／民眾提供）

陳先生將車停妥後回頭將這詭異畫面拍下來，分享到line群組與車友討論「這樣的停車格到底能不能停」。車友見狀紛紛直呼「誇張！」、「是想要我們怎麼停」、「原本應該是紅線，後面多加停車格線，可能懶得把紅色用掉吧！」、「太便宜行事了吧！」、「這被開單算誰的？」也有人提議「把照片放上臉書社團《路上觀察學院》」。

▲遊客拍下詭異雙標停車格與車友討論到底能不能停。（圖／民眾提供）

據了解，該路段原畫為紅線禁停區，市公所考量公園所需停車格數量需再增加，將部分紅線區改規劃為停車格，但廠商施作時不知何故竟未先刨除紅線，逕直將白色停車格直接疊畫上去，該做法導致了停車格的不明確性和紅線的混亂，使民眾感到困擾和不便。

▲網友見狀回應「誇張」。（圖／民眾提供）

警方表示，針對有爭議性的停車格，警員在進行現場違規舉發之前會先釐清該路段所規劃之規定，在未查明確實違規前基本上是不會進行舉發，即便是被民眾檢舉，亦會經確實查證後再行舉發。針對民眾反映之雙色停車格，已通報市公所並獲廠商回應將儘速將紅線進行塗銷。

▲也有網友笑說乾脆傳上《路上觀察學院》問問。（圖／民眾提供）