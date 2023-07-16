公廁品質文明象徵！花蓮爭取3545萬補助　8處公廁將改頭換面

▲▼花蓮縣長年推廣花園城市、友善環境政策，對營造優質友善公廁不遺餘力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升公廁品質讓每一個人享有合適且平等的衛生設備，花蓮縣府團隊持續申請中央補助112年至113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」，已核定總額3,545萬3,000元經費進行修繕，同時重視婦女、兒童及弱勢族的需求，更多元的照顧到每一位洽公之民眾，也期盼共同維護舒適整潔、優質、友善的公廁如廁環境。

該計劃案由行政院環保署核定補助辦理修繕花蓮縣列管公廁，共計有花蓮縣政府農業處（石梯漁港）、花蓮縣政府社會處（社會福利館）、花蓮縣文化局（演藝堂）、花蓮縣消防局（鳳林及新秀分隊）、花蓮縣政府民政處、花蓮縣政府行政暨研考處、花蓮縣地方稅務局、富里鄉公所等8個單位公廁獲補助，並將陸續進行修繕工程作業。

縣長徐榛蔚長年推廣花園城市、友善環境等相關政策，感謝近年公廁管理單位對於公廁管護作業的用心，配合環保政策提供民眾優質友善如廁環境，而良好的公廁環境，絕對不只是環保局與管理單位才需要進行維護，環保局將持續推廣優質如廁文化，希望所有民眾未來都能以「公廁如家廁」的觀念，正確使用公廁，以良好的如廁習慣，共同維護舒適整潔、優質、友善的公廁如廁環境。

環保局指出，民眾前往公家機關洽公時，或多或少都會使用到公廁，雖然使用廁所的時間不長，但使用公廁過程中所帶來的感受，卻可以小窺大，從公廁品質了解這個城市的文化水平，以及這個城市的人民是否具有公民素養。呼籲鄉親使用舒適潔淨的公廁之時，將公廁的事當作你我的事，共同關心愛護公廁環境及物品，讓其他使用者也能有同樣潔淨的公廁可以使用。

