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屏東縣府關心65歲+長者　假牙補助加碼1000萬

▲屏東縣政府長者裝置假牙補助加碼1000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府長者裝置假牙補助加碼1000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為讓65歲以上長者擁有良好的牙齒咀嚼功能增進健康，讓銀髮族便利吃、且吃出好健康，2022年預算編列1920萬元開辦補助長者裝置假牙計畫，今年上半年預算執行率已高達90%，民眾反應熱烈，縣府下半年追加補助1000萬元，預估可增加500位長者受惠，籲請有需要的長輩提出申請。

衛生局表示，老人家長期缺牙會讓進食變得困難，影響營養攝取，進而增加罹患慢性疾病的風險。去年屏東縣老人免費裝假牙計畫共補助全縣逾1300位長輩受益，今年持續執行協助更多有假牙需求的長者維持口腔健康，可申辦長者條件為連續設籍屏東縣滿3年以上，未曾遷出本縣且計畫實施期間仍設籍屏東縣者。

衛生局指出，符合資格的長輩於名額截止日前，攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立戶籍在籍證明,再到本縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估,審查通過者由衛生局發函通知審核結果，申請人持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

特約牙醫院所可至屏東縣政府衛生局(ptshb.gov.tw)→便民服務→便民服務整合申辦平台→65歲以上長者裝置假牙補助申請→相關檔案→112年特約醫療院所查詢。
網址:https://onestop.pthg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=1395)

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