「衛生紙丟馬桶」推行6年　55%民眾仍選擇丟垃圾桶

▲不少人在公共廁所還是習慣將衛生紙丟垃圾桶。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

環保署自106年起推動「衛生紙丟馬桶」，根據最新調查仍有55%民眾使用公廁後選擇將衛生紙丟垃圾桶。環保署說，管理單位、民眾對馬桶疏通仍有疑慮，這部分會再加強協助輔導。

行政院環境保護署自民國106年起宣導「衛生紙丟馬桶」，環保署今天公布去年針對公廁進行的調查，約45%民眾會將衛生紙丟馬桶，但仍有55%丟垃圾桶；進一步了解原因，一來是公廁告示「請勿丟馬桶」占44%，另外是民眾擔心阻塞占37%。

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環保署環境督察總隊副總隊長施勝鈞今天表示，現行市售衛生紙都已有文字或圖示說明可丟馬桶，衛生紙丟馬桶可以減少臭味，避免細菌滋生或傳染病傳播，增加清潔人員及使用者的安全。

他並強調，面紙、濕紙巾、擦手紙、女性生理用品等仍不可丟馬桶；另外丟入馬桶的衛生紙需「適量」，若一次大量投入還是可能會造成阻塞。

至於仍有近半數告示「衛生紙請勿丟馬桶」，環保署說明，其中包含公、私部門管理的公廁，可能人力、財力不足，會擔心來不及疏通反而造成使用問題；這部分會再協助加強管理、輔導。

▲不少民眾擔心衛生紙丟馬桶會造成阻塞。（示意圖／達志影像）

環保署自108年起推動「優質公廁及美質環境推動計畫（108~113年）」，6年計劃預算新台幣32.4億元，其中公廁改建、修繕約占半數；計畫截至去年底完成2958座公廁。

督察總隊科長李瑞玲今天說明，現行已納管的公廁約4萬5000座，此計畫總計將改建、修繕約4000座公廁，另外還包含環境清潔維護等項目；明年計畫結束後會再規畫下一期。

李瑞玲說，近期已試辦「智慧公廁」，如在花蓮東大門、台鐵車站等公廁，透過智慧監控，掌握人流、異味、耗材補充等，提升公廁品質；預估下半年將會公告共同供應契約，供有需求的業者參考。

環保署今天舉辦「全民一指拿好禮 公廁品質沒問題」記者會，盼由民眾的力量，加強公廁清潔管理。

環保署表示，民眾自15日起至9月15日期間，可評鑑全台各公廁，並可參加抽獎，獎品總金額達37萬元；也希望全民共同維護公廁品質。