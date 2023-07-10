員林市「圓林園」公廁遭變態挖洞硬上　阿伯目睹嚇傻

▲▲圓林園男廁被挖洞塞生殖器。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！一般人如果在廁所牆間板看到有洞，都會聯想到是要偷窺，但這間位在員林市「圓林園」男公廁卻並非如此，一名阿伯進到廁所內正要小解，親眼目睹旁邊廁所有人將「生殖器」放入洞內把玩，他一看簡直嚇傻了，市民代表張瑀瑩得知後，提醒市民們上廁所時，請多留意四周可疑狀況與自身安全。

張瑀瑩說，這起案件發生在7月7日晚間7點30分左右，她接到民眾陳情投訴因「圓林園」男廁再度遭到人為蓄意破壞，一名阿伯正在如廁時，驚見隔壁有人，將生殖器放入遭到破壞的隔間板孔洞中，讓當時正在解放的阿北頗為慌張，認為這是變態露生殖器性騷事件。

走到被破壞的這間廁所，原來被破壞的不只一個洞，有２個大黑洞，其中一個洞已經被人用口罩遮住，還有一個大洞已經用橘色的圓形木板遮住，磁磚地板也泛黑，抬頭一看白色的牆壁都沾上一個一個黏膠，令人作噁。

▲圓林園男廁被挖洞用口罩塞住。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，這間廁所被蓄意破壞「挖洞」已經不是第一次，之前已經補過一次，疑似是同性戀者所為，沒想到又再同一個地方挖洞，對周邊住戶造成困擾，張瑀瑩已請相關單位了解狀況及修繕遭到破壞的男廁，也請市民進公廁如廁時，為了自身安全，請務必留意身邊狀況。