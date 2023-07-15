男友舔耳「吸力太強」啵一聲...她耳膜炸了失聰！急送醫才知慘了

▲女子與男友親熱耳膜慘被吸裂。（圖／翻攝自惠視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

親吻能夠增進感情，卻也存在一定風險！廣東惠州一名女子近日與男友親熱時，耳膜竟慘遭對方吸裂。事件隨即引發廣泛關注。網友看後樂歪表示，「他的愛振聾發聵。」

據《惠視頻》報導，最近，惠州市第一人民醫院耳鼻喉科接診了一名年輕女子，因男朋友親吻耳朵導致耳膜（又稱鼓膜）破裂，真是哭笑不得。

小花（化名）到醫院就醫時說自己的左耳發悶，一直在嗡嗡作響，還伴隨輕微痛感，檢查之下居然是耳膜（鼓膜）破裂了，這一切，都怪男朋友「親」耳朵時太過用力。

小花崩潰表示，「他親我耳朵的時候，用力吸了一下，當時有『啵』一聲，然後左耳就聽不見了，真的很無語。」隨後，醫生在內視鏡下發現左側耳膜有一個缺口，有血跡殘留在耳膜上，診斷為外傷性的耳膜穿孔。

惠州市第一人民醫院耳鼻喉頭頸外科副主任付佳指出，「她傷口附近有一處血跡，是不規則的，加上詢問病史也沒有外傷，沒有撞擊，沒有拍打，她只說到親吻動作的時候，一下子用力，當時就感覺痛了一下。 」

為什麼對著耳朵親吻吮吸會造成外傷性耳膜穿孔呢？醫生表示，當外界大氣壓力驟然變化，如近距離的炮彈、炸彈、爆竹等巨大聲響和氣浪，都容易將耳膜震破。甚至坐飛機、潛水、用力吸鼻涕時，都有可能使中耳氣壓急劇變化而引發穿孔。小花耳膜穿孔的原理也類似，應該是「吮吸」力度過大導致的。而創傷性鼓膜，保持耳道乾燥，一部分人是可以自行修復的。

付佳表示，「一般來說生長最快的是兩周以後，三個月以內我們可以作為一個觀察期。如果三個月以上鼓膜都沒有生長的話，就可能需要外界干預，如果不修補，一直任由穿孔，去游泳或者洗澡、洗頭導致耳朵進水的話，就會造成中耳炎，中耳炎會加重聽力損傷等。」

網友看後笑翻表示，「這算情傷嗎？」、「這男的是吸塵器轉生的？」、「沒吸出耳屎居然吸破了耳膜？」、「再用用力會不會就能吃到腦花了」、「有這吸力，不去抽馬桶屬實浪費了」。