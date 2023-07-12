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男大生太愛數學！女友吃醋下通牒「逼選一個」　網友答案一面倒

男大生太愛數學…女友吃醋下通牒「逼選一個」　網答案一面倒

▲女友卻不希望他與其他女性說話，甚至要求男方從數學和她之間選一個。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名男大生非常喜歡數學，曾想參加數學競賽圓夢，但比賽需要2男2女分組，女友不滿他在比賽上和女組員談話，竟下通牒「要嘛選數學然後分手，要嘛選我然後放棄數學！」讓他陷入兩難，只好透過社交媒體貼文求助，希望廣大網友給自己意見。

網媒「mStar」報導，男大生在推特匿名發文稱，他目前仍在就讀大學，女友則已進入職場工作，原本他對2人關係很有信心，如今對方卻阻攔自己追求個人理想，「我的女友比年紀比我大，因為受過創傷，從小沒有朋友。她的工作場所身邊都是女生，我也從來沒有懷疑過她的忠誠。而我們的問題是從數學開始的。」

男大生表示，他一直對數學很感興趣，有次想參與一場數學比賽，也是一輩子僅有的一次機會，「我們的數學比賽是分組進行的，我的組有兩男兩女，我也跟女友坦白情況。因為我擔心萬一出了什麽事，女友會懷疑，這樣並不好。」然而女友卻不希望他與其他女性說話，甚至要求男方從數學和她之間選一個。

貼文曝光後，網友紛紛留言「想提醒，不論男人或女人都應先追逐夢想和目標。男朋友和女朋友，日後隨時可以再找一個。最糟糕的情況是為了愛情而犧牲自己的理想」、「選數學吧，不要像我弟弟那樣，聽了女友的話不繼續深造。現在結婚了，老婆還是『高需求』那種，而我弟弟只是在工廠打工而已」。

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