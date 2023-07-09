月收入1.3萬「拿6000養男友」　女怕被分手！幫付貸款還要請吃飯

▲女子把將近一半的月薪都花在男友身上，網友形容，她是被愛情沖昏頭。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子月薪收入2000令吉（約新台幣1萬3400元），但深怕被男友分手拋棄，每個月花在男友身上的錢約900令吉（約新台幣6000元），給零用錢、幫忙付貸款，約會時也要請男友吃飯。然而她每個月給母親的家用只有50令吉（約新台幣330元），與花在男友身上的錢差距大，不少網友直說她是被愛情沖昏頭。

星洲網報導，這名女子透過TikTok影片分享每個月薪水2000令吉的支出規劃，包括車子相關花費500令吉、房租200令吉，還會給男友500令吉的零用錢，並幫男友償還400令吉貸款。

換句話說，女子把將近一半的月薪都花在男友身上，「這還不包括和男友約會時，要請他吃飯」，最後給母親的家用只剩下50令吉。不過女子表示，幸好母親能理解她，剩餘的錢都花在食物上。

這隨即引來許多網友討論，有人認為女子在這段感情中太過卑微，甚至忽略母親，完全是被愛情沖昏頭，「妳是認真的？願意為男友付出所有的錢，然後從小把妳養大的母親只有50令吉，真希望有人能點醒妳」。

另外也有網友懷疑，女子的男友是否藏匿不雅影片或照片，這才讓她如此死心踏地把錢都花在男友身上。還有人勸告女子，不如把部分收入拿來養貓，好過把錢花在一個吃軟飯的男人身上。