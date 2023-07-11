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不用高富帥！4星座女更愛「三平男」　羞讚：根本未開發金礦

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲誰說挑男友一定要找高富帥？4星座女更傾向找「三平男」當另一半。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／亞提米斯

以往，不少女生選擇男友的條件是要高、要有錢、要帥，可是似乎是現在的戀愛世界實在是太像戰場，很多人覺得跟高富帥的男友在一起沒有什麼安全感，競爭壓力又還蠻大的，因此開始選擇老公或男友的條件轉向選擇三平男──社會平均值以上的年收、平凡的相貌、平穩的性格，哪些星座的女生不見得非要高富帥不可，而是覺得三平男也還不錯呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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第四名：處女女

有些處女座女生實在是覺得「帥哥總是沒良心」，因為處女女還是蠻外貌協會的，可是在被帥哥傷過之後，處女女對於外表的選擇就會走比較不是那麼高的路線，基本上五官端正、基因良好就可以了，反正帥哥也會有老去崩壞的一天。

另一部份是處女女還蠻重視實際交往上對方用不用心這件事，比起很多高富帥男人把女生當玩物，三平男細心穩定，其實相當容易搏得處女女的歡心，對於處女座女生來說，三平男雖然臉蛋身高看起來不是一百分，但是內在個性加總只要接近一百分，外貌條件是可以先放一邊的。

第三名：射手女

射手女不愛高富帥的男人是有其原因的，因為很多高富帥的男人其實在個性上、想法上都有蠻多不成熟的地方，射手女不喜歡只靠自己有外表卻沒有腦袋、只會炫耀財富又花心的草包，這只會讓射手女倒盡胃口，覺得交往也只會短暫激情，不會有幸福的未來。

射手女對於三平男不會有什麼厭惡或是覺得看不起，穩定的收入、個性哪有什麼不好的呢？眼前的三平男不代表未來就會一直平到底，只要一起努力，還是可以共創未來，她們深知有頭腦的三平男是未開發的金礦，射手女會很願意跟這樣的男人一起打拚呢！

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲射手女及水瓶女都認為有些「三平男」具有發展潛力，就像未開發的金礦。（示意圖／本報資料照）

第二名：水瓶女

水瓶女並不是非要高富帥不可的女性，一部份當然是她們看人的眼光本來就與眾不同，但是水瓶女最厲害的絕活就是「挑鑽石」，她們很聰明的會看出哪些三平男本身是未來很具有發展潛力的，就會用心押寶在這樣的好對象身上。

還有，不少水瓶女其實有種天生反骨的性格，她們不喜歡一味的就跟著潮流追求高富帥的男人，對水瓶女來說，愛情是要穩定踏實長久，高富帥的男人有太多可以玩的機會，不少水瓶女在社交場合看得也挺多了，實際上也沒有太多興趣，還是穩定的三平男踏實許多呢！

第一名：巨蟹女

在現代社會當中，巨蟹女可能是屬於會「害怕高富帥」的類型，她們本身對於愛情的不安感本來就已經很強，而在現代這個情場有如每天槍林彈雨的戰場，愛上高富帥就等於天天要面對一堆小三的競爭，原本競爭力就偏弱的巨蟹女，通常是能閃就閃。

三平男只要能夠帶給巨蟹女安穩的感覺，其實就能夠捉住巨蟹女的心，巨蟹女要的是一個能夠穩穩陪在自己身邊，每天能維持小小幸福的男人，她們不想要每天擔驚受怕，只要有個男人跟自己能夠穩定過日子就足夠了。

本文經授權轉自：亞提米斯

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