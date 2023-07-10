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大陸 大陸焦點 特派現場

一起看周杰倫演唱會「男友隔天失蹤」！她發文尋人…心碎等來遺體

▲▼陪女友看周傑倫演唱會男孩不幸溺亡，女友：本打算回去結婚。（圖／翻攝自齊魯晚報）

▲陪女友看周杰倫演唱會男孩不幸溺亡。（圖／翻攝自齊魯晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一段小情侶分享日常的影片7月3日刷爆陸網，影片中，兩人一起前往海口看周杰倫演唱會，處處洋溢著浪漫的氛圍，甜度爆表。該影片在短影音平台獲得大量網友關注，得到了183萬的按讚。不料7月4日，影片中的男友，在海南萬寧一海灘遊玩時，離奇失蹤，找回時已經不幸身亡。

據《齊魯晚報》報導，7月5日，女網友「barry海」在網上發文求助，希望有網友能幫忙尋人或者提供線索。

▲▼陪女友看周傑倫演唱會男孩不幸溺亡，女友：本打算回去結婚。（圖／翻攝自齊魯晚報）

她在文中稱，7月2日，她和男朋友來海口看周杰倫演唱會，7月3日中午到達萬寧，7月4日傍晚6時許，其男友在海南日月灣216健身房正對面的海灘玩水時失蹤，根據附近沖浪的朋友提供的線索，最後一次看到他大概是18點33分到18點43分左右。

該文立即引發許多網友關注，紛紛幫忙轉發尋人。

7月9日，海南省公安廳海岸警察總隊第三支隊相關人員向證實，前段時間，他們確實接到警情，後來人找到了但已不幸遇難。這名被找到的遊客來自四川，法醫鑑定為溺亡。

▲▼陪女友看周傑倫演唱會男孩不幸溺亡，女友：本打算回去結婚。（圖／翻攝自齊魯晚報）

9日下午，事發海灘附近商家實此事，商家表示該男子是獨自下海，並未購買任何沖浪項目。

小陳女友回應，兩人感情很好，本打算看完演唱會回家鄉結婚。目前還有很多事需處理，暫不想談及更多。

海南省公安廳海岸警察總隊第三支工作人員也表示，但是否屬於網傳離岸流目前暫無法判斷 ，警方呼籲下海遊玩注意安全，請提前了解天氣情況 。

▲▼陪女友看周傑倫演唱會男孩不幸溺亡，女友：本打算回去結婚。（圖／翻攝自齊魯晚報）

據悉，離岸流是海岸營救的主要原因，約占出警次數的80%。拍向海灘的海水不會死在沙灘上，最終還是要回歸大海，它們回歸海洋的一大途徑就是離岸流。

離岸流勢不可擋，雖然離岸流的寬度一般只有幾公尺，深度常在成年人腰部附近，但它是一種強力的水流，流速非常快。離岸流的速度可達每秒2.4公尺，超過普通人的遊速，這是它致命的一大因素。

專業人士提醒，想要離開離岸流的話，遊泳者切記不要試圖掙脫，而要先假裝順從它。當你放棄抵抗，順著離岸流漂到一定遠處後，離岸流就會匯入大海而消散，這時你再從邊上遊回來。你也不用擔心離岸流會把你拉到水底，因為它很淺。

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