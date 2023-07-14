2023南迴藝術季即將開幕　年度主題「夢迴南方」

▲台東縣政府於14日在北師美術館舉行「2023南迴藝術季-夢迴南方」全國記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府舉辦「2023南迴藝術季-夢迴南方」即將於8月12日在台東美術館登場，並於14日在北師美術館舉行全國記者會，副縣長王志輝代表縣長饒慶鈴出席，並由藝術家與毛恩足及AHA夏威夷藝術舞集演出展開序幕。

台東縣政府表示，今年藝術季以藝術創作、文化藝術工作坊、南迴永續聯盟藝文小旅行等藝文活動串連起南迴藝術季，縣府希望結合世界與在地地景，打造台東成為大美術館意象。

副縣長王志輝表示，連續3年在台灣東南隅發生的大型藝術計畫「南迴藝術季」，成功開啟了城市對於南迴地區的認識與想像，南迴藝術季無疑地走出自己獨一無二的存在，從過去大家僅短暫停留南迴，這幾年透過南迴藝術季藝術作品的設置後，很多人特地為了南迴藝術季的作品來到南迴裡旅遊，除了吸引遊客可以停留，並且能透過藝術作品深入認識並與南迴的人文風土交流，甚至在最遠的南田也有一件裝置藝術作品正在展出，因此希望今年大家能一同相聚在南迴，再次感謝各位藝術家的努力，我們期待我們今年再次在南迴相見。

縣府文化處指出，「心之所向，身之所往」，「南迴」串起的南方，對旅人來說是夢想中的淨土，對於回家的人來說是夢想種植生根發芽的地方。透過「回家的實踐者」與藝術家的共構對話啟航，將不僅只是「看見南方」，而是「重返南方，人與人、人與自然連結與延展的所在，身心得以安頓之處」。

2023南迴藝術季-夢迴南方，首次與回家的實踐者-南迴地區的青年組織合作，讓在地青年組織的參與創作的方式再現了人與自然交織出來的儀式美學，並轉化而成南迴地區獨特的大地藝術。此次南迴藝術季，特別邀請藝術家與部落青年共創，透過藝術的方式來一同體現人與人、與自然共融的地景藝術人文。

今年藝術季共邀請7組藝術家，不分國籍共同為南迴地區撒下地景藝術的種子，並藉由青年會組織的共創與維護，長成專屬南迴風貌的「夢迴南方」南迴藝術季。藝術家分別為來自台東在地的森川自然工藝聚落、排灣族傳統拍刺師宋海華(Cudjuy Patjidres)、瑪籟‧瑪卡卡如萬 Malay Makakazuwan（林琳），來自台灣其他地區的達比烏蘭.古勒勒Tapiwulan‧Kulele、李蕢至、林介文，以及來自保加利亞的Rumen Dimitrov, 紐西蘭薩摩亞裔的Greg Semu。