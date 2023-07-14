點亮池上仲夏夜！　7／13媽祖球現身大坡池光雕音樂會

▲第3場次光雕音樂會13日晚間於台東縣池上知名景點大坡池舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華活動開始至今已邁入第2週，第3場次光雕音樂會13日晚間於台東縣池上知名景點大坡池舉辦，在地池上弦樂團與抒情男聲劉學甫的的演出開場，再由首次參與移地光雕音樂會媽祖造型球領軍，共6顆熱氣球帶來精彩光雕秀。

台東縣政府表示，這場以愛情組曲為主題的大坡池光雕音樂會，以熱氣球光雕與大坡池湖畔倒影美景，搭配在地池上弦樂團與抒情男聲劉學甫的的演出之下，共同譜出這盛夏最獨一無二的浪漫樂章，襯托出池上大坡池綿延的山巒、綠茵的草地及湖泊的山水之美。

這場大坡池湖畔愛情饗宴以媽祖球造型球領軍，結合台東球、曙光球、彩虹球、南瓜球與來自匈牙利的青蛙球與球迷朋友見面，將池上的夜空點亮最美的6顆球，其中媽祖球為首次參與移地光雕音樂會演出，萌翻全場球迷。

縣府交觀處特別提醒大家，民眾最期待的熱氣球光雕搭配無人機展演將在20日於鹿野高台再次展演，緊接者陸續有27日卑南知本溫泉區、8/04太麻里曙光園區，8/10鹿野高台(煙火場次)、8/17國際地標，以及8/28閉幕光雕音樂會(無人機場次+煙火場次)，也是歷年來的經典場次。