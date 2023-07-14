循環「袋」入日常生活　東縣環保局設16處Rebag購物袋回收箱

▲台東縣環保局設16處Rebag購物袋回收箱，達成循環再利用及落實減塑環保的目的。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為推動循環再利用及垃圾減量工作，台東縣環保局在縣內共16處營業場所設置「Rebag購物袋回收箱」，提供給需要的民眾使用，也歡迎民眾將家中多餘的塑膠袋、紙袋及購物袋等，經過整理後，放置各類營業場所中的「Rebag購物袋回收箱」，達成循環再利用及落實減塑環保的目的。

台東縣政府表示，在民眾消費過程中，通常會產生許多一次性廢棄物，其中包含購物時常會使用到的環保袋或塑膠袋，希望藉由設置「Rebag購物袋回收箱」的方式，除了減少廢棄物的產生也是延長資源物品的生命週期。

環保局指出，台東縣設置的「Rebag購物袋回收箱」，分別於家樂福台東店、銘家小吃部、正一百貨五金行(豐榮店、新生店、馬蘭店、卑南店、成功店、池上店)、台東地區農會超市、晃晃二手書店、台糖蜜鄰便利商店、吉利五金行、安東塑膠百貨、政利超市、統冠聯合超市(台東店)及台東市中央市場4個出入口等16處，若民眾採購時，忘記攜帶環保袋，可拿取「Rebag購物袋回收箱」中的袋子做使用，即可以解決忘記帶購物袋出門的問題，也可以減少原本可能會購買的全新袋子，進而達到源頭減量的效果。

環保局進一步表示，家中若有過多閒置的環保購物袋、紙袋及塑膠袋，丟了可惜留著又佔空間，可經過整理後，自行放置各類營業場所中的「Rebag購物袋回收箱」中，分享給需要的人使用，也期望全民逐步養成「自備、重複、少用」的環保觀念，減少使用一次性用品，改變拋棄型的習慣，共同珍惜資源。