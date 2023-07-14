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善心人士捐贈百萬元予豐田國小足球隊

▲不具名的善心人士捐贈百萬元予豐田國小足球隊 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲不願具名的善心人士捐贈百萬元予豐田國小足球隊 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東市長陳銘風與台東市顧問吳明昌及豐田里里長黃泉智，代表一位不願具名的善心人士到豐田國小進行捐贈儀式，由豐田國小校長黃潮源代表豐田國小足球隊基金會接受捐贈100萬元。

陳銘風表示，此位善心人士非常關心豐田國小的足球隊，不捨孩子們因為經費不足遭遇各種困難，想要匿名捐贈給足球隊，會找到市長作為此次公開捐贈的橋樑，是因為知道市長是台東縣體育會理事長，也曾擔任台東縣足球協會理事長，感覺是熱愛運動的人，希望市長能用自己的身分來鼓勵足球隊的學生們。

陳銘風說，台東的資源比較不足，任何一項運動要推動都不容易，自己也長期向企業界募款投注到台東的體育界，致詞時陳市長也提到一位台東的孩子，透過足球這項技能拿到獎學金至國外留學的故事，勉勵學生們不要放棄，持續朝自己的理想邁進，一路都會有貴人相伴。

黃校長表示，豐田國小考量學區內的家庭型態，積極推動各式各樣的課後社團，如繪畫、直笛等，目的是希望可以協助學生們培養良好的興趣，發揮自身潛能外，也能作為家庭的支持資源，而其中足球隊更是因為學生們自發的喜愛，努力爭取參賽機會，讓球隊更加進步。

負責球隊管理的學務主任李淑蕙也補充，足球隊的學生們都很認真，對於足球運動展現高度熱忱，有孩子因為參加球隊和有機會到外地比賽，因此拓展視野，讓原本畏縮的個性變得活潑大方，家長們看到孩子的正向改變，都表達感謝和支持。然而因為球隊剛成立，對外募款不易，增加球隊經營的困難度，這次善心人士捐贈的費用，讓球隊可以有穩定的訓練師資、無後顧之憂的參加比賽，還可以讓學生們在每天的晨訓時，有早餐可以吃，真的非常感謝。

足球隊的學生們在捐贈儀式現場聽到善心人士的捐贈金額時，都露出驚喜且不可置信的表情，學生除表達對捐贈人的感謝外，對於有人這樣默默關心球隊並實質支持，感覺很暖心，也表示會更加努力練習，不會辜負捐贈人和社會大眾的期待！

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