台東車行大火延燒5屋！百部名貴機車急推戶外　財損逾千萬

▲台東天馬車業凌晨大火。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東市中興路四段專門販售進口機車的「天馬車業」，今(14日)凌晨0時許發生火警，起火建築物為3層樓連棟住宅，由機車行二樓向上竄燒，火勢延燒其他5棟透天厝，經消防人員佈署消防水線進入火場搶救，同時將一樓停放的百部機車陸續推到戶外，所幸並未傳出人員傷亡，至凌晨2點火勢已控制，起火原因已由本局火災調查科進行調查中，初步判斷財損逾千萬。

▲大火共延燒6戶透天厝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局指出，今凌晨00時14分受理民眾報案指出「天馬車業」發生火災，火場指揮官表示，現場為天馬機車行，起火建築物為3層樓連棟住宅，由機車行二樓向上竄燒，火勢猛烈，造成5棟連棟延燒，火勢及濃煙大量竄出，經消防人員佈署消防水線進入火場搶救，無傳出人員傷亡情形；研判燃燒面積達150坪以上，至凌晨2點火勢已控制，起火原因已由本局火災調查科進行調查中。

▲初估財損破千萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據了解，機車行一樓有上百輛各式新型機車，消防人員以及義消立即把機車推出店裡減少損失，並避免引發火勢助長。機車行林姓屋主指出，4名孫兒住在2、3樓，發生火災後全都順利逃生，但房子被燒毀讓她心臟都快停了。大火共延燒6戶透天厝，初估損失破千萬。

▲天馬車業台東店展示上百輛的機車。（圖／翻攝自天馬進口機車官方網站）

天馬車業成立於1976年，首間店面位於高雄鳳山，曾榮登Honda年度世界銷售風雲榜的經銷商，並引進Yamaha、Suzuki、Benelli等全球各廠牌車種，有許多售價至少50萬以上的名貴車款，為南台知名進口車商。