　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東車行大火延燒5屋！百部名貴機車急推戶外　財損逾千萬

▲▼台東天馬車業 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東天馬車業凌晨大火。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東市中興路四段專門販售進口機車的「天馬車業」，今(14日)凌晨0時許發生火警，起火建築物為3層樓連棟住宅，由機車行二樓向上竄燒，火勢延燒其他5棟透天厝，經消防人員佈署消防水線進入火場搶救，同時將一樓停放的百部機車陸續推到戶外，所幸並未傳出人員傷亡，至凌晨2點火勢已控制，起火原因已由本局火災調查科進行調查中，初步判斷財損逾千萬。

▲▼台東天馬車業 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東天馬車業 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲大火共延燒6戶透天厝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局指出，今凌晨00時14分受理民眾報案指出「天馬車業」發生火災，火場指揮官表示，現場為天馬機車行，起火建築物為3層樓連棟住宅，由機車行二樓向上竄燒，火勢猛烈，造成5棟連棟延燒，火勢及濃煙大量竄出，經消防人員佈署消防水線進入火場搶救，無傳出人員傷亡情形；研判燃燒面積達150坪以上，至凌晨2點火勢已控制，起火原因已由本局火災調查科進行調查中。

▲▼台東天馬車業 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東天馬車業 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲初估財損破千萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據了解，機車行一樓有上百輛各式新型機車，消防人員以及義消立即把機車推出店裡減少損失，並避免引發火勢助長。機車行林姓屋主指出，4名孫兒住在2、3樓，發生火災後全都順利逃生，但房子被燒毀讓她心臟都快停了。大火共延燒6戶透天厝，初估損失破千萬。

▲▼ 。（圖／翻攝自天馬進口機車官方網站）

▲天馬車業台東店展示上百輛的機車。（圖／翻攝自天馬進口機車官方網站）

天馬車業成立於1976年，首間店面位於高雄鳳山，曾榮登Honda年度世界銷售風雲榜的經銷商，並引進Yamaha、Suzuki、Benelli等全球各廠牌車種，有許多售價至少50萬以上的名貴車款，為南台知名進口車商。

ET快訊
快訊／遭控當選無效　北市議員林杏兒判決出爐
快訊／吳速玲限動首回應！
《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」最大敗筆
快訊／曹格突發求救訊息！　上百網友湧入
4000元吃到飽秒殺「他看傻1現象」！　網揭內曝
快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM
快訊／10:09規模4.4地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

快訊／乾爹「現金裝信封」幫行賄　北市議員林杏兒獲判當選有效

再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

台中民眾看過來！男網路博弈撈2億　藍寶堅尼、百達翡麗錶將法拍

被指疑洩「餵藥案老師個資」　王婉諭赴北檢怒告王鴻薇誹謗

交友軟體扮可憐酒店女借錢　軟懶男推女友「獻聲」...騙到400萬

高雄「壓克力大廠」狂燒3hrs！182勇消+機器人搶救　高市府說話

快訊／國1南下215.8K「大貨車追撞小客車」！　車流回堵2km

投資5萬元賺百萬元！27歲男險遭詐騙　 警：一看就知是假的

「新海研1號」遭日驅趕！海巡署派艦一路戒護　廣播籲：勿干擾

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

快訊／乾爹「現金裝信封」幫行賄　北市議員林杏兒獲判當選有效

再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

台中民眾看過來！男網路博弈撈2億　藍寶堅尼、百達翡麗錶將法拍

被指疑洩「餵藥案老師個資」　王婉諭赴北檢怒告王鴻薇誹謗

交友軟體扮可憐酒店女借錢　軟懶男推女友「獻聲」...騙到400萬

高雄「壓克力大廠」狂燒3hrs！182勇消+機器人搶救　高市府說話

快訊／國1南下215.8K「大貨車追撞小客車」！　車流回堵2km

投資5萬元賺百萬元！27歲男險遭詐騙　 警：一看就知是假的

「新海研1號」遭日驅趕！海巡署派艦一路戒護　廣播籲：勿干擾

2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

起薪36K！桃機招14名消防員、機工員　 需過「爬竿、舉重」5關卡

散步沒牽繩！臘腸狗門口遇「死亡車禍」　滿臉血搶救30分鐘無效

幫忙勸進韓冰參選？　蔣萬安：相信黨中央會做整體考量

鴻海傳與台積電、日商TMH合盟　在印度設半導體廠

12歲童被車撞！頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭出院

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

林昱珉今天正式升上2A　陳聖平降2級到新人聯盟

南部血庫庫存又見底　醫療用血供應亮紅燈！

快加油！下周油價每公升預計漲0.4元　95汽油站上31元

小河狸喝完奶以為還有剩　雙手抓著不鬆嘴超級萌❤

社會熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

警攔女問「有無穿內衣」懲處出爐

兒子登門索要2萬5…父抓狂拿刀猛砍

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

快訊／性騷女演員！入圍金鐘男配角判3月

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

台南KTV火警　民眾唱到一半奔逃

台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯

更多熱門

相關新聞

父子3人湯杓救女　勇爸身分曝光

父子3人湯杓救女　勇爸身分曝光

調查局台東縣調查站公務車司機許世光日前和2位讀大學的兒子，奮勇攔阻當街持刀亂砍陌生女子的張姓惡漢，及時救下一命，經警方揭露父子3人義舉、引起很大迴響，調查局局長王俊力今邀許男父子專程北上公開表揚，許男也揭密用來擊落張男兇刀的那根湯杓，是當天參加教會聚餐後，妻子堅持留在車上，「一切真的都是神的旨意！」

長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

台東幼兒專責醫師制度　合作院所增至20家

台東幼兒專責醫師制度　合作院所增至20家

陳文章、嚴長壽　7/15台東共同講座

陳文章、嚴長壽　7/15台東共同講座

台東最美星空音樂會7/15登場

台東最美星空音樂會7/15登場

關鍵字：

台東天馬車業火災

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

泰利颱風最快今晚生成！預測路徑出爐　挾低壓環流「4地降雨最猛」

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面