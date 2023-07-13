父子3人湯杓勇救26歲女！勇爸身分曝光　調查局感動表揚

▲調查局局長王俊力（左2）13日公開表揚台東縣調查站司機許世光（右2）父子救人義舉，左1為許男大兒子，右1為小兒子。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局台東縣調查站公務車司機許世光日前和2位讀大學的兒子，奮勇攔阻當街持刀亂砍陌生女子的張姓惡漢，及時救下一命，經警方揭露父子3人義舉、引起很大迴響，調查局局長王俊力今邀許男父子專程北上公開表揚，許男也揭密用來擊落張男兇刀的那根湯杓，是當天參加教會聚餐後，妻子堅持留在車上，「一切真的都是神的旨意！」

本月（7月）9日中午12點多，26歲蔣姓女子獨自拉著行李箱在台東市中興路二段過馬路，50歲張姓男子尾隨小跑步追上，持1把長約15公分的美工刀從後襲擊，蔣女瞬間被撲倒在地，遭刺割頸部、手臂與大腿等處，她驚慌起身負傷奔逃，張男繼續追趕，場面極為驚悚。

▲調查局台東縣調查站司機許世光（紅圈處左1）和2位讀大學的兒子，聯手制止張姓男子當街隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

許世光當天休假，正好開車搭載2個兒子在事發路口停等紅燈，目睹張男凶殘行徑，許男猛按喇叭企圖嚇唬張男，2個兒子二話不說，衝下車上前救人，哥哥順手從車內拿1根湯杓當武器，弟弟抄起蔣女的行李箱揮舞，轉移張男注意力朝2人逼近，哥哥覺得湯杓不夠力，扔掉湯杓跑進路邊檳榔攤抓起1台電風扇防身。

許男大聲喝斥張男：「你在幹什麼！」但張男兇焰不減，許男見小兒子奮不顧身差點絆倒被張男追上，他情急撿起湯杓，父子3人圍住張男對峙，此時1位熱心路人加入制止，張男一時分心，許男抓準時機，朝張男手掌大力一揮，敲落兇刀後一擁而上壓制張男，交給趕來的警員帶回調查。

▲張姓男子（左圖紅圈處）涉持刀當街隨機攻擊陌生妙齡女子，許世光父子3人加上1位路人見義勇為攔阻，警方趕來制伏張男送辦，無辜受傷的蔣姓女子（右圖紅圈處）送醫急救縫合，幸無生命危險 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蔣女獲得許男父子和路人相助，幸運保住性命，送醫急救縫合無大礙。張男精神狀態不穩，被壓制時還叫嚷「不要壓我！地板很燙！」警方在他背包內起出第2把美工刀，將他依殺人未遂等罪嫌送辦，台東地檢署檢察官複訊後聲請羈押，台東地院已裁定羈押張男。

許男當時表示直覺「若不救的話，她（蔣女）會被砍死」，警方得知許男身分，揭露許男父子3人義舉，引起很大迴響。台東縣調查站報請局本部表揚，王俊力邀許男父子今天（13日）專程北上參加調查局年度慶生會暨退離人員茶敘，頒發獎狀讚揚許男父子3人無畏無懼、熱心救人的英勇行為，成功阻止悲劇發生。

▲台東縣調查站司機許世光揭密用來敲落惡漢兇刀的湯杓，是妻子堅持留在車上，「一切都是神的旨意」。（圖／調查局提供）

近期調查局接連有調查官出包的負面消息，許男父子救人義舉是相當正面的鼓舞，王俊力向部屬喊話調查局是執法單位，調查官一言一行容易被放大檢視，許世光見義勇為的行為，正因他在調查局服務，引起社會各界高度矚目，王俊力期許全體同仁「時時刻刻秉持為社會大眾服務的熱忱，為國家貢獻一己力量，共同努力一起擦亮調查局的招牌！」

許男的2個兒子身高都有180公分、體格很好，哥哥還是飛盤高手。兄弟倆今分享當時救人心情，仍難掩激動，弟弟說差點被絆倒時，幸好哥哥從他背後扶了一把才撐住。

許世光在台東縣調查站任職27年，開公務車並遞送公文，認真勤奮、為人正直，但他車內為何會放1根大湯杓？虔信基督教的許男現場解密，當天全家到教會聚會用餐，教友讓他帶走半鍋剩湯跟放暑假回家的兒子分享，他本來不要帶走湯杓，是妻子堅持放在車上，沒想到半路會派上用場，「一切真的都是神的旨意！」