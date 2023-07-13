北科大「白飯之亂」鬧到老闆停業！到底在吵什麼？懶人包一次看懂

▲白飯之亂事發經過。（圖／記者朱祖儀製）



記者朱祖儀／綜合報導

日前北科大資財營學生到「大道創意宴會館」用餐，但因為白飯不夠，離開後到Google評論怒刷1顆星，老闆對此感到失望，於是訴諸媒體，引發「白飯之亂」，甚至最後鬧到暫停營業。《ETtoday新聞雲》為讀者整理出整起事件懶人包，帶您了解來龍去脈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老闆爆料，北科大資財系學生吃光白飯。（圖／王老闆提供）



老闆爆料

熱炒店王老闆9日指出，8日晚間臨時有學生打電話問有沒有位子，表明有20幾個人到場，結果實際來了30幾個人，還將現場備有的2桶白飯吃光。因為煮白飯需要時間，工作人員建議先點炒麵，但學生拒絕後，沒等白飯煮好就離開，轉往Google狂洗1星負評，讓他感到難過。

資財營學生發聲明

事情曝光後瞬間炎上，爆出狂吃白飯的學生是「北科資財營」營隊工作人員。對此營隊總召9日也在臉書發表聲明，指出當天共有27人前往用餐，消費6900元，平分下來一人255元，「255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，覺得十分不合理」，且用餐1小時10分鐘也沒有看到店家補充白飯。但聲明曝光後網友不買帳，資財營隨後緊急刪文。

資財營學生到熱炒店致歉

9日晚間北科大資財營再貼出和老闆的合照，並稱「我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓！」

▼學生到熱炒店道歉。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）



結帳金額有出入，資財營學生再次發聲明

臉書粉專「鄉民食堂」9日分享學生的帳單，發現點餐品項包括清炒時蔬、金沙蛋豆腐、香酥炒蚵仔等12道菜，結帳金額是6140元，並非學生說的6900元。

對此，北科大資財營總召10日凌晨再發聲明稿，表示因用餐前未事先預約，導致店家反應不及，造成部分同學不快的用餐體驗，「這部分是我的過錯」，再次向店家致歉，也提到當日消費金額確實是6900元，但有一單素食是另外結帳，所以沒有在店家公布的帳單上。

熱炒店老闆原諒學生

資財營學生道歉後，老闆也回應，老師與學生都來道歉和解了，學生也因一時氣憤所作行為受到了不小的壓力，希望大家到此為止了，「我自己有孩子，也不希望孩子因為一時衝動犯了一些事，就要承受一些莫大壓力」，且學生已經將刻意的負評刪除，他也選擇接受與包容，「懇請社會大眾，整件事情就到此結束了好嗎？」

系主任參戰

但有網友10日發現，資財系主任9日晚間在臉書指出，「誰不會犯錯，做錯了就是要檢討、道歉，以後會處理得更好更成熟」，請鄉民不要再酸了，還提到「你們要說資財系是吃飯系，我欣然接受。因為我們系畢業的校友，本來就可以飯吃的很多，很飽，很好吃，謝謝」，讓事件再度延燒。

學生爆料「道歉是被學校逼的」

一開始在Google留下評價的北科大學生，也在10日中午持續編輯1星評價，且抱怨「為什麼身為北科大的學生我們要遭受如此網路霸凌，自己學校不保護學生，第一時間不是聽學生的解釋，而是逼迫我們去跟老闆道歉。」他也強調，當下沒有不等店家補飯，而是提出飯不夠之後，店家回應不會再補飯了。

資財營總召還原疑點

資財營總召10日深夜PO出聲明影片，表示在這場風波中遭遇到許多不當指控，系上同學也被網路霸凌和騷擾，「我認為我們沒有繼續隱忍的必要」。

總召指出，7月8日是資財營營期最後一天，解散後大家臨時起意想吃熱炒，所以沒有事先預約，確定人數後有先打電話詢問店家是否能接單，確定後才前往用餐。但因為雙方認知差異，熱炒店白飯供應不足，有10位同學覺得用餐體驗受影響，才會到Google留下1星評論，他同時還原7點真相，

1.當時只有1、2位食量大的工作人員吃得比較多，其他食量小的人，為了分成2個小碗吃，才會添得比較大碗。

2.結帳金額確實是6900元。

3.他們實際到場是27人，並非外界聲稱的3、40人

4.當天店家回應，因為已經用掉2桶飯，且已經超過8點，為了防止浪費，不會再補充白飯，且所有的白飯不是被他們吃光的。

5.向店家道歉後，準備拍合照時聽到有人喊「拍照要笑」，才勉強擠出笑容，並非外界質疑的沒有誠意。

6.第一篇聲明稿在7月9日約8點時間公布後，有和系主任討論如何收場，為了讓事件早點落幕，才先撤下該聲明。

7.事發後要求工作人員刪除評論，剩下少部分人堅持立場，但後續有假冒用餐同學的留言，希望大家不要被帶風向。

北科大校方首發聲明

北科大在11日首度針對此事發聲明，表示引發社會大眾的廣大關注與滋生紛擾，當事學生及陪同處理的老師皆承受過度的輿論壓力，校方深感遺憾，但不樂見惡意言論持續蔓延，會虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。

店家回應資財營聲明並道歉

針對資財營總召的聲明影片，老闆11日回應會尊重，但也放出監視器畫面強調當天有補2鍋白飯，「這份量足夠70人至100人食用」，還說「這不是在補飯嗎？」但被網友發現補飯時間是8日7點多，風波持續延燒，店家3小時後修改內文，「監視器時間沒調準，所以有誤差，以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。

老闆自述遭到霸凌

老闆在12日早上發文表示，一開始他就是被霸凌者，用包容得到的不是孩子們的天真回應，「孩子已成惡魔已經被魔化」，甚至仍持續和各單位檢舉，「15年前的傷再次泛起，失去摯愛的傷痛、失去親人的孤獨，為什麼平息的傷要再次被帶出來」。

熱炒店無限期暫停營業

「大道創意宴會館」12日發出停業公告，指近期的事件造成資源浪費，且網路上的言論導致學生受到傷害，「在此對學生們、社會大眾致上最深的歉意」，也宣布7月16日起無限期暫停營業，待整個事件整理告一段落。

▼店家宣布將暫停營業。（圖／翻攝自Google）



資財營臉書關閉

熱炒店老闆宣布無限期停業後，不少挺店家的網友湧入灌爆北科資財營的粉專，留言數飆近2萬，學生疑似不堪輿論壓力，12日已將資財營粉專關閉。系主任也已經刪除相關事件的貼文。

北科大評價被洗版

資財營粉專關閉後，大批網友轉戰北科大臉書洗版，截稿前粉專評論也已經被刷到1.4顆星。