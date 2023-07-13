白飯之亂！他點名1人「錯得很糟糕」搖頭：想靠白飯填飽所有人

▲「大道創意料理快炒」宣布暫停營業。（圖／翻攝自Google）



記者施怡妏／綜合報導

27位北科大學生鬧出「白飯之亂」，網路上有正反聲浪，然而「大道創意料理快炒」老闆公告，自16日起無限期暫停營業，再度引爆討論，常評論時事的粉專「子迂的蠹酸齋」貼出學生用餐的帳單明細，總召帶大家去吃熱炒店，27人用餐每人預算僅200元出頭，根本不夠吃，學生只好白飯吃到飽。

「子迂的蠹酸齋」在粉專發文，對於營隊總召有意見，「主要還是27個到熱炒店用餐，營業額僅有6140元感到非常不解」，每個人的預算只有200出頭，能在熱炒店裡吃什麼東西？「或許總召從起初，就想吃店內免費供應的白飯吃到飽」。

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店家臨時接到電話，或許不清楚客群是學生，以為有一筆2X人的大訂單，怎知最後來的是人均營業額200元的學生，「子迂的蠹酸齋」直呼，總召很糟糕，不只是刷一星負評很糟糕，「其實也根本沒有做到總召應盡的責任，那就是照顧好所有參加的人員」。

▲同學當天消費明細。（圖／翻攝自FB「子迂的蠹酸齋」）



「子迂的蠹酸齋」表示，如果是想要白飯吃到飽，大可以去找間三媽臭臭鍋，每人200元的預算下，不只學生開心，老闆也開心，但偏偏卻找了熱炒店，「點了根本不夠所有人吃飽的分量，想著要靠白飯填飽所有人」，最後落得所有人都不開心。

「子迂的蠹酸齋」坦言，以他個人的熱炒店經驗，如果今天到場的不是學生，而是一群很能吃喝的上班族，「我想任何一間店家，肯定是盡快上菜，然後提供足夠多的白飯，讓上班族能點更多菜來配飯那是最好」，也建議店家往後接訂位時，可以多問一下，避免造成紛爭。

雖然帳單金額為6140元，不過，北科資財營人員透過臉書回應，當日消費金額是6900元，共27人攤帳，每人收255元，因為有一單素的另結，所以不在店家公布的帳單上。