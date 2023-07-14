阿斯巴甜列入可能致癌物！　美國FDA「不認同」WHO做法

▲美國FDA不認同將阿斯巴甜列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織、國際癌症研究中心等聯合國旗下機構在14日正式宣布，將甜味劑「阿斯巴甜」（Aspartame）列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」，但美國食品藥物管理局（FDA）卻不認同，呼籲應該做更多長期研究。

世界衛生組織（WHO）、國際癌症研究中心（IARC）與食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）在官網中宣布，依照IARC取得的有限證據，將阿斯巴甜列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」，人們可在這個每日限量內放心食用，建議成年人每日攝取40毫克以內，相當於1天不喝超過9罐代糖飲料。

不過，美國FDA也在書面聲明中提到，他們並不同意WHO對於阿斯巴甜可能致癌的結論，因為「可能對人類致癌」並不意味著阿斯巴甜實際上與癌症有關。

FDA發言人指出，他們審查了IARC在2021年首次提供的科學訊息，結果發現研究上有缺陷，且WHO雖然將阿斯巴甜列入可能致癌物，卻也未修改原先的建議使用規範。

美國癌症協會（American Cancer Society）科學長達胡特（William Dahut）指出，在接觸可致癌物後，癌症可能需要幾十年的時間才會出現，應該要進行更多長期研究；至於攝入阿斯巴甜是否會增加癌症風險，達胡特說，現在還沒有證據，因為現今實際上沒有長期研究結果，「這是一個灰色地帶。」