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變態男「把小貓丟微波爐」2個月連殺6貓　女友見一袋袋碎屍報案

加熱,隔夜菜,隔夜飯,微波爐（圖／達志／示意圖）

▲男子竟然把小貓丟進微波爐中殺死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥22歲男子馬特爾(Thomas Martel)被控在2個月內連續殺死6隻小貓，除了用刀分屍，還會使用微波爐加熱，手法十分變態，他為了避免家人發現，每當殺死小貓後就會上網去買模樣相似的小貓回來，後來因為大量藏在儲藏室的屍體發出惡臭，恐怖惡行才終於曝光。

身為屋頂裝修工的馬特爾，被女朋友發現在家中殺死至少6隻小貓。檢察官表示，馬特爾告訴女友，他從小就喜歡殺貓，從8歲就開始這樣做，所養的每隻貓咪都命名叫雪莉(Shelly)，只要殺死一隻就會去上網購買長相相似的貓咪回家。

女友10日向警方表示，她和馬特爾交往時原以為對方是一名愛貓男，後來卻發現對方不但會把小貓丟進水盆中溺死，還用刀殘忍分屍，或是丟進微波爐中虐待致死，後來她在對方家中儲藏櫃聞到臭味，打開發現好幾袋貓的屍體，嚇得她決定報案。

馬特爾落網後被指控犯下6項虐待動物的重罪，他落網坦承，自己患有嚴重的心理疾病，有在長期吃藥。警方目前已讓他去接受精神狀態鑑定，案件進行審理中。

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