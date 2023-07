變態男「把小貓丟微波爐」2個月連殺6貓　女友見一袋袋碎屍報案

▲男子竟然把小貓丟進微波爐中殺死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國芝加哥22歲男子馬特爾(Thomas Martel)被控在2個月內連續殺死6隻小貓,除了用刀分屍,還會使用微波爐加熱,手法十分變態,他為了避免家人發現,每當殺死小貓後就會上網去買模樣相似的小貓回來,後來因為大量藏在儲藏室的屍體發出惡臭,恐怖惡行才終於曝光。

身為屋頂裝修工的馬特爾,被女朋友發現在家中殺死至少6隻小貓。檢察官表示,馬特爾告訴女友,他從小就喜歡殺貓,從8歲就開始這樣做,所養的每隻貓咪都命名叫雪莉(Shelly),只要殺死一隻就會去上網購買長相相似的貓咪回家。

SPECIAL REPORT: 22-year-old Chicago man turned himself in to police on Monday after he allegedly tortured and killed at least four cats, according to police and local reports.



Thomas Martel is facing four felony counts of aggravated cruelty to animals and two felony counts of… pic.twitter.com/RRTNxLaqnK