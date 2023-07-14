拜登搭空軍一號「又踉蹌」險慘摔！　嚇壞緊抓扶手畫面曝

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登多次在鏡頭前踉蹌，甚至是跌倒，自上任後就不斷被人質疑是否因為年紀過大而不適任總統一職。他13日結束在芬蘭的行程，準備搭機返美時，卻又再度在登上空中一號的階梯時，失足踉蹌，儘管他隨即用右手緊抓扶手，但整個畫面仍然被後方的鏡頭捕捉到。

根據《紐約郵報》報導，80歲的拜登日前剛結束為期2天的立陶宛北約峰會活動，隨後馬不停蹄地前往北歐多國展開參訪行程。他13日在芬蘭赫爾辛基萬塔機場搭乘空軍一號準備返回美國馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）。

儘管這次拜登搭乘的總統專機登機階梯僅14階，但他仍在走到一半時突然踉蹌。拜登很快就恢復鎮定，並伸手抓住右邊的樓梯扶手，才沒有摔得更慘，但整個過程仍被鏡頭拍到。而他似乎是覺得尷尬，在踉蹌後，爬上樓梯的步伐明顯加快許多，並在抵達艙門前轉身揮手致意。

▲拜登此次出訪，搭乘的空軍一號為波音747-200B系列機種。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，拜登上任後跌倒、摔跤事件頻傳，他6月才在出席科羅拉多州美國空軍官校畢業典禮時，在講台上被絆倒，重摔在地上，甚至正面向前撲，一旁的隨扈與官員連忙上前將他拉起，場面十分尷尬。媒體也發現，正是在那之後，拜登登機的樓梯都換成像此次一樣14階的短樓梯，而配合的飛機則是為了這個高度訂製的波音747-200B系列機種。

▲▼拜登在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被絆倒，正面撲地。（圖／美聯社）



另一方面，除了腳步不穩外，拜登在北約峰會上也再度口誤，他在演說中原本要提及烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky），但卻誤稱之為「Vladimir」，而這正是普丁的名字。當他口誤的第一瞬間，站在他左邊第二個位置的義大利總理梅洛尼當場瞪大眼睛轉頭看著他，而加拿大總理杜魯道也同樣轉頭盯著他，兩人的震驚完全顯示在臉上。