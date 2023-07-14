邊抽脂邊直播！美整形醫生「害病人併發腸穿孔」被永久吊銷執照

▲整形醫生格拉韋因在TikTok直播手術過程而被吊銷執照。（圖／翻攝自YouTube、推特）

記者葉睿涵／編譯

美國整形外科醫生格拉韋（Katherine Grawe）因在TikTok直播她的手術全過程，而被俄亥俄州醫學委員會吊銷執照，永久禁止在州內執業。

綜合外媒報導，被網友暱稱為「洛希醫生」（Doctor Roxy）的格拉韋，經常會在TikTok上直播自己的手術過程。2022年3月，格拉韋在為病人做拉皮、抽脂和巴西提臀手術時進行直播，不料病人術後卻出現併發症，引起醫學委員會注意。

委員會表示，醫師進行抽脂手術時必須時刻注意插管尖端，以免病人受傷，但格拉韋卻將專注力放在直播鏡頭上，「這代表你沒有在看病人，也沒有在摸插管尖端的部分」，認為格拉韋犯下嚴重醫療疏失。

事後，格拉韋也未向病人提供書面出院說明，導致病人出院後出現腸穿孔、軟組織感染壞死、肝性腦病等症狀，需要接受手術和皮膚移植。委員會也查到，格拉韋還有2名患者在手術後出現嚴重併發症。

俄亥俄州醫學委員會在當地12日決定永久吊銷格拉韋的行醫執照，但報導稱，相關懲罰僅禁止格拉韋在俄亥俄州執業，並不影響她在其他地方行醫，不過由於紀律處分是公開的，因此格拉韋的這項懲罰將被記錄在國家從業者數據庫中。