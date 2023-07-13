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社會 社會焦點 保障人權

新北動保處每年狂發通知　貼心提醒飼主帶毛寶貝打疫苗

▲▼ 打疫苗 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲動保處為寵物施打狂犬病疫苗 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

為預防狂犬病，新北市動保處每年6月至10月會發送大量通知書及簡訊，提醒新北飼主每年為家中犬貓和食肉動物施打狂犬病疫苗，接到通知的民眾無需驚慌，不是要裁罰民眾飼養的動物未施打狂犬病疫苗，而是提醒民眾應帶動物至動物醫院施打狂犬病疫苗，確保動物的健康和公共衛生安全。

依動物傳染病防治條例第13條及新北市政府2016年公告規定飼養犬、貓、貂、浣熊、小熊貓、狐獴、鼬及臭鼬等寵物飼主應每年完成狂犬病疫苗預防注射，違者可依動物傳染病防治條例第45條第1項第2款處3萬至15萬元罰鍰，另依動物保護法第19條規定，寵物之轉讓、遺失及死亡飼主應辦理登記，違者可以同法第31條第8款規定處3千元至1萬5千元罰鍰。

▲▼ 打疫苗 。（圖／記者戴上容翻攝）

動保處表示，台灣進口的狂犬病疫苗以鋁為佐劑的死毒疫苗為主，但也有進口無佐劑的狂犬病疫苗。許多養貓飼主自行上網查詢資料，擔心含有鋁佐劑的疫苗可能引發局部炎症反應，導致腫瘤生成，而不願帶貓隻前往醫院施打疫苗。

動保處說明，關於疫苗佐劑的爭議，疫苗的生產國如歐盟、美國及日本等，未曾因貓隻施打狂犬病疫苗產生部位肉瘤的問題，要求有佐劑疫苗下架或禁止使用，且國內已有進口無佐劑疫苗，供民眾更多選擇，另外民眾可以諮詢獸醫師評估施打疫苗方式，以降低可能導致貓隻產生肉瘤風險，故飼主還是應每年帶貓隻施打狂犬病疫苗。

動保處表示，因為狂犬病會感染所有溫血動物，即使是飼養在家中的犬貓亦有罹患狂犬病風險，且依本市105年公告，每年未替犬貓施打狂犬病疫苗之飼主，可處3萬至15萬元罰款，故動保處建議市民應就近到鄰近的動物醫院替動物施打狂犬病疫苗，或參加動保處辦理的狂犬病巡迴注射，以保護動物免受狂犬病的威脅，相關的巡迴注射行程，民眾可至動保處官網查詢(網址: https://reurl.cc/9VgjVa)。

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