懶人包／行政院拍板性平3法修法　權勢性騷最重罰百萬關3年

▲行政院修法重罰權勢性騷。（圖／達志／示意圖）



記者陳家祥／台北報導

政壇、演藝圈、體育圈、教育界等性騷擾案件不斷爆出，被稱為是「台版#Metoo事件」，為此，行政院推動《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》等，「性平3法」的修正草案，13日拍板通過。行政院長陳建仁說，政府將架構有效、友善、可信賴之防治網絡，確保民眾生活平安，讓性騷擾都可以得到有效的控制。

外界關注的裁罰部分，民事部分，新增懲罰性賠償，賠償金額以法院判定額數計算，最高達5倍；行政罰部分，新增雇主為行為人時，最高可罰100萬；刑事部分，新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑2分之1，最重達3年。

政務委員羅秉成說，這次修法重點就是希望保護被害人為中心，展開下個階段邁向防治性騷擾的新世紀，3大目標為有效、友善、可信賴。在有效部分，強化打擊加害人的裁罰處置，同時友善被害人的權益保障，並建立可信賴的性騷擾防治制度。性騷擾防治規範的是用順序為性平法、性工法、性騷法，讓適用法規明確化，填補過去性騷擾案件的管轄漏洞。

此次修法主掌機關分別為衛福部、勞動部、教育部等，主要針對權勢性騷部分都有加重裁罰，新增民事懲罰性賠償、加重刑罰與行政罰，遏止不正常的權力關係。；時也建立完整、簡化申訴流程，強化被害人保護機制。相關修法重點如下：

衛福部：

衛福部表示，本次修法將嚴懲並遏止權勢性騷擾，包括提高性騷擾行政及刑事責任，並增訂民事責任損害額1倍至3倍賠償金。另外，受理申訴窗口明確化、簡化申訴流程一次申訴，並視案件情節延長申訴期限2到3年。

根據修法內容，將增訂規範，讓任何文書不得揭露足以識別被害人身分的資訊，提高違反者的處罰。政府機關在性騷擾事件調查過程中，應視被害人身心狀況，主動提供或轉介諮詢、心理輔導、法律協助、社會福利資源等。

增訂中央主管機關應遴聘學者專家、民間團體及相關機關代表提供諮詢，並定明學者專家、民間團體代表及女性代表的比例；地方主管機關應組成性騷擾防治審議會。此外，政府機關、部隊、學校、機構或僱用人，於所屬公共場所應採取預防、有效之糾正及補救措施，並提高處罰。

此外，嚴懲權勢性騷擾，除行政責任調高罰鍰最高處60萬元外，刑事責任並增訂加重其刑2分之1的規定；另外，也定明法院並得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額1倍到3倍的懲罰性賠償金。

勞動部：

在勞動部修法的部分，分為4大部分，首先，以往最高負責人若是性騷行為人時，無法期待內部申訴制度能有效運作，可直接向地方主管機關申訴，調查屬實可裁罰行為人；若已向公司提出申訴後，不服雇主之調查或懲戒結果，亦可向地方主管機關再申訴，經查屬實可要求行為人雇主採取必要處置。

此外，為了嚴防權勢性騷，若最高負責人為性騷擾行為人，經認定有性騷擾行為，可處1萬到100萬的罰鍰，軍、公、教最高負責人亦適用。對於利用權勢進行性騷擾的行為人，被害人得請求損害額最高可至5倍之懲罰性賠償金。

而為了強化雇主防治意識及責任，明定雇主不論是否接獲正式申訴，均應有防治義務。接獲性騷擾案件，應通知地方主管機關，並對性騷擾事件進行調查、對行為人做適當的懲戒。同時也定明「立即有效糾正及補救措施」以利雇主採行。

同時明定雇主應提供或轉介被害人相關諮詢、醫療、心理諮商 或社福資源等必要服務。最高負責人為性騷擾行為人時，在地方主管機關調查期間，申訴人可申請「調整職務」或「留職停薪」，雇主不得拒絕；屬實者，雇主應補發薪資。

教育部：

首先，軍警校院及少年矯正學校納入性平法適用範圍。另外，本次修法明確定義「校園性別事件」包含性侵害、性騷擾、性霸凌，並增訂納入「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，考量校長、教師、職員、工友於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，具有權力不對等情形，與學生在性或性別有關之人際互動上，自應遵守專業倫理，不得與學生發展有違專業倫理的行為

考量落實性別平等教育與校園性別事件防治，是減少校園性別事件發生的關鍵，因此將「校園性侵害性騷擾或性霸凌事件防治準則」第2條第1款規定提升法律位階，於性平法增訂學校應積極推動校園性別事件防治教育，每年定期舉辦校園性別事件防治教育宣導活動，並評鑑其實施成效。

另外，學校調查處理校園性別事件期間，除採取必要處置並保障當事人的受教權、工作權外，增訂不得對學生有足以影響其受教權、工作權或申請調查之行為。考量對學生保護完整性，非屬性平法規範的性侵害、性騷擾、性霸凌事件，只要被害人為學生，學校亦應提供相關資源協助。

此次修法也精進學校與主管機關調查處理機制，調查小組成員得部分或全部外聘，避免權勢不對等關係影響，杜絕權勢性校園性別事件。而若行為人為校長、教師、職員或工友者，本次修法增訂調查小組成員「應全部外聘」，健全調查機制。

倘若校長為行為人，考量校長身分權力及人際影響力較大，為避免主管機關藉由改變行為人身分而規避事件管轄責任，增訂無論行為人是現任校長或曾任校長，均由主管機關受理申請調查。增訂校長涉及校園性別事件時，由主管機關所設性平會調查處理，如性平會認情節重大，於調查期間學校主管機關可先調整或停止其職務。

強化主管機關監督機制，增訂學校性平會未依法召開會議、召開會議後應審議而未審議、調查中有程序或實體瑕疵，或調查處理結果有適法的疑義，主管機關得再請學校性別平等教育委員會審議。若學校性平會屆期未依法審議、審議結果仍有不當或違法之虞，主管機關得敘明理由並直接由所設性平員會審議，其決議視同學校性平會決議。

為保護學生權益，加嚴行為人處置措施，增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，法院得因被害人之請求，依侵害情節，行為人為教職員工，酌定損害額一倍至三倍之懲罰性賠償金；行為人為校長，得酌定損害額三倍至五倍之懲罰性賠償金。