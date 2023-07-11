計程車隔熱紙先納管！透光標準待研究　公總：無證據與車禍有關連

▲隔熱紙透光率研擬納管，公路總局將進一步研究分析透光標準。（資料圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

立委邱顯智要求交通部將汽車隔熱紙納管，規範透光率不得低於70%，9月底前提出草案和期程，交長王國材表示，未來第一階段將先納管計程車，第二階段評估擴及自用車。公路總局晚間表示，汽車隔熱紙透光率將使用儀器檢測，但專家認為無證據顯示隔熱紙與車禍有因果關係，透光率標準需進一步研究。

立委邱顯智今(11日)上午在立法院召開記者會，質疑交長王國材今年3月在立院承諾3個月內提出汽車隔熱紙透光率規範，迄今3個月已過去，不過迄今交通部未提修法草案，只交出一份報告，重點只有一個，隔熱紙透光率納管大放水，全台800多萬汽車只納管9萬輛計程車。

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邱顯智不滿指出，國外早有納管和檢測儀器、規範，隔熱紙納管是交通安全問題，不分車種，全世界沒有一個國家隔熱紙法規只管計程車，而不管其他車，交通部作法荒謬至極、草菅人命。邱顯智更指出，隔熱紙納管可參考國外標準，前擋風玻璃黏貼隔熱紙透光率不得低於70%，前排側窗隔熱紙透光率不低於70%。

交長王國材今受訪時表示，隔熱紙透光率規範，第一階段計程車將先適用納管，並請公路總局研究隔熱紙是否會遮蔽視線以及炎熱天氣課題，第二階段再評估擴及自用車。

▲計程車隔熱紙透光率將先納管。（圖／記者李姿慧攝）

公路總局晚間說明，目前計程車隔熱紙透光率採目視檢測，未來將使用儀器檢測，因專家學者認為國內無證據顯示計程車黏貼隔熱紙影響透光率與交通事故具因果關係，部分國家為因國情不同對隔熱紙透光率要求也不同，建議另訂不同規範，未來仍將需要進一步研究和分析，且檢驗儀器要有國家標準，上路時程尚未定案。

公路總局表示，國內新車出廠時各類汽車玻璃透光率與國際標準一致；惟因台灣受炎熱天候及節能考量，允許一般車主依需求選用合適隔熱紙；另計程車因有治安防治課題，故可黏貼隔熱紙，但要求其車窗不得黏貼『不透明之隔熱紙』，並列為汽車檢驗項目。

針對現行隔熱紙透光率採目視方式檢驗，公總說明，主要是以往相關設備屬實驗室使用儀器，將該設備於車輛檢驗場使用有其難度及限制，故採以目視方式進行檢驗，如實務遇有爭議個案時，則另以字卡做為輔助方式認定，因部分聲音認為目視檢測不客觀，建議應以科學化儀器設備檢測較為妥適，公路總局經盤點蒐集使用中計程車車窗黏貼隔熱紙透光率數據、瞭解國外計程車車窗隔熱紙透光率規定及標準、調查市售車用隔熱紙透光率資料及確認合適的檢測儀器等工作。

公路總局指出，為進一步確認以儀器設備檢測汽車車窗透光率可行性，委請車安中心及成功大學車輛量測中心蒐集國外相關規定，並邀集相關學者專家及相關單位、團體召開會議研商，達到未來以儀器檢測車窗透光率及由計程車開始推動之共識。

▲專家學者認為國內無證據顯示隔熱紙透光率與交通事故有因果關係。（資料圖／記者張慶輝攝）

不過因與會專家學者認為國外對使用中汽車玻璃透光率規定並非一致，且國內無證據顯示計程車黏貼隔熱紙影響透光率與交通事故具因果關係，部分國家為因應國情不同，對使用中玻璃透光率要求規定也有不同，建議國內現行使用中計程車黏貼隔熱紙玻璃透光率可參考國外另訂不同規範。

公路總局表示，為推動儀器設備檢測計程車車窗透光率，建議需辦理「收集計程車黏貼隔熱紙以儀器測量透光率資料」、「透光率儀器一致性檢校方法」、「各國對使用透光率科學儀器檢驗程序」、「隔熱紙透光率標準」及「透光率對駕駛人及行車影響之關聯度」等進一步研究分析，精進完備儀器檢測隔熱紙方式推動後，再研議國內其他車種推動方式。