台鐵神秘插座警告「旅客勿用」…遭無視爽充！專家嘆：準備換手機

▲台鐵EMU900型區間車的部分車廂，配有「旅客請勿使用」的插座。（圖／台鐵）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵部分車型有提供110V及USB充電插座，讓旅客手機和筆電充電。不過，有旅客近日發現，某車箱的插座上貼有警示標語「旅客請勿使用」，且插座的蓋子已被打開，看來是有其他旅客無視標語，偷偷使用。畫面一出，也讓不少網友好奇插頭作用及標語用意為何，對此，台鐵也出面解釋了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見台鐵新購EMU900型區間車的車箱內，出現一個看似相當平常的插座，共有一個USB插孔和一個一般插座，其中USB插孔的蓋子被打開，疑似是已被其他旅客使用，不過插座上方卻貼著中英文警告「旅客請勿使用」（Not for Passengers），讓原PO看了不禁笑稱「看來是來不及了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發現，疑似有其他乘客無視警告標語，使用該插座。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「應該要加個副標『用了手機壞掉不要靠北』」、「此地無銀三百兩、此處插座不要用」、「壞掉才知道不要亂用」、「有理由換新手機了」、「先貼警語警告一下，免得手機壞掉了還要賠」、「台灣很多都文盲」、「越不能越想要」、「這種的建議不要用，除非你樂於分享你的個資」。

也有專業網友解釋，「提醒，建議不要用，台鐵車輛因為採用交流電，過中性區間時會切斷電流，該插座沒有配穩壓器，若個人電子裝置用這個充電很容易造成受損，這個是給車場段內清潔使用的，因為沒有過中性區間的問題。」

對此，台鐵則說明，由於是採交流電的關係，列車在經過中性區間時是靠慣性前進，車向內則使用儲備電力，因此許多乘客並不知道在經過中性區間時可能會切斷電流，因此使用該插座會有供電不穩，或是斷電後瞬間大量電流湧入的問題，與平常在充電時，反覆插、拔插頭會對3C產品造成傷害是同樣道理。