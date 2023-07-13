黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao　備貨3噸愛文芒果秒殺

▲台南市長黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao推銷台南愛文芒果，備貨3噸秒殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

首位登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao，進行台灣愛文芒果宣傳的台南市長黃偉哲，於韓國12日當地晚間6時與韓國人氣直播主大力共同推介台南愛文芒果，透過傍晚黃金時段直播放送推播，全網瘋狂最高同時觀看人數破10萬人，直播總瀏覽人次高達150萬人次，留言反應熱烈。

台、韓兩地貿易商備貨3000公斤台灣愛文芒果禮盒瞬間秒殺，讓人見識到韓國超強的芒果購買力，實不容小覷。

台灣愛文芒果輸韓超過500公噸，出口量首度超越日本台灣愛文芒果因鮮紅欲滴的顏色，在韓國被稱為「蘋果芒果」，特別是濃郁的香氣跟細緻幾乎沒有纖維的口感，被譽為送禮水果的上品。台南愛文芒果在韓國售價不斐，單顆販售可達台幣近200元。

台南市長黃偉哲表示，近年觀察到韓國對於芒果的購買力不斷上升，因此，針對韓國進行市場分析，發現在疫情的3年時間當中，行動通訊直播購物平台全面超越原有的電視購物頻道，此次旋風式訪韓期間，特別在韓國最大入口網站Naver黃金版位大力推薦台南愛文芒果，接續在人氣直播平台Kakao進行銷售，同時舉辦線上Team Walk健走抽台南愛文芒果等活動，全力拉抬台南愛文芒果買氣，台灣愛文芒果輸韓目前超過500公噸，出口量較去年同期增加216公噸，此次以時下韓國最熱門的直播平台合作開創台南芒果未來韓國直購通路，期盼在市府團隊的努力下讓台南優質農特產品在韓國市場創佳績。