全國運動會倒數100天！　黃偉哲：以優質競賽場館迎接全國菁英

▲2023年全國運動會13日進入百日倒數，台南市長黃偉哲邀請全國民眾一起來台南為選手們加油，感受精彩的賽事與台南的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年全國運動會13日進入百日倒數，台南市長黃偉哲表示市府團隊蓄勢待發，用心籌備兩年的賽事場地，就是為了讓全國運動好手在優質的賽事場地，盡情發揮實力展現運動美學，黃偉哲邀請全國民眾一起來台南為選手們加油，感受精彩的賽事與台南的熱情。

黃偉哲市長表示，全國運動會是全國最高等級的運動賽會，為了讓各縣市頂尖選手安心在賽場上同場較勁，2021年向體育署爭取1.7億元整建經費，14處競賽場館全面升級。其中亞太國際棒球訓練中心的少棒球場於2019年落成、內野練習場於2021年落成，今年4月成棒副球場及室內投打練習場也順利完工並取得使照。該中心投打練習場為全國最大室內練習場，無柱空間可讓選手進行完整內野場地練習，市府也以最高標準檢視，在6月陸續辦理3場測試賽後，將作為全國運動會棒球賽事的主場地。此外，亞太棒球訓練中心的成棒主球場工程預計2024年完工後，將成為全國最完整最全面的複合式棒球訓練場地，提供7種棒球訓賽需求。

黃偉哲市長進一步表示，滑輪溜冰一直是台南市的優勢運動種類，新建位於永康區的「永大滑輪溜冰場」，是全國首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，今年3月竣工後，多次安排選手試滑，接受教練及選手建議持續優化場地，希望給選手優質的比賽及訓練環境，提升台南溜冰運動風氣。為迎接全國運動會，賽會主場地「台南市立田徑場」也進行了優化工程，包含PU跑道重舖及周邊附屬設施整建，並取得中華民國田徑協會認證，符合國家級400公尺標準田徑場規範，提供2023全運會選手更優質安全的比賽場地。

體育局陳良乾局長表示，台南市感到無比榮幸，能夠成為2023年全國運動會的舉辦城市，為提供優質的比賽場地和完善的服務，全力以赴。全國運動會14處競賽場館的優化整備逐步完成，全體市民將在10月份迎接來自各縣市菁英運動員與觀賽民眾，讓全國民眾看見運動古都的活力。陳局長進一步表示，全運會是培育無數亞奧運選手的搖籃，「今年台南．明年巴黎」，台南市已做好充分的準備，期許台南市的選手全力爭取優異表現，把獎牌留在家鄉。陳良乾局長強調，運動不僅是競技與比賽，更是健康生活的體現，希望2023全運會激發全國更多民眾踴躍參與體育活動，並享受運動帶來無限樂趣。

體育局表示，2023年全國運動會於10月21日開幕，邀請全國民眾一起來台南享受美食、遊古蹟，欣賞精彩的賽事。體育局提醒民眾持續關注「2023年全國運動會在台南」FB粉絲團舉辦各種豐富的抽獎活動！