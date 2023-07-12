南科診所+奇美醫院　提供台南在地便捷醫療

▲台南科學工業園區聯合診所主任林志遠（左1）介紹診所環境及設備，並說明新增五大門診科別。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫院為提供南科地區居民多元醫療服務，自5月1日起在台南科學工業園區聯合診所（簡稱南科診所）新增五大門診科別，包含心臟血管內科、胃腸肝膽科、精神醫學科改為紓壓門診、復健科及兒科，7月1日更調整「健保門診藥品與急診部分負擔方案」，南科診所更能發揮基層社區的醫療角色，提供便利醫療服務。

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奇美醫院首席醫療副院長田宇峯說，奇美醫院一向以提供安全、優質的醫療照顧並成為民眾最信賴的健康照護體系為願景，而此次在南科診所增設科別更展現了奇美醫院不斷進步與成長的決心。南科診所原只有家庭醫學科、眼科以及精神醫學科，自2023年5月起又加入醫學中心的醫療團隊，包括奇美醫院心臟血管內科、胃腸肝膽科、兒科及復健科門診，並將原有的精神醫學科改為紓壓門診，擴大醫療診別的服務，且在2023年9月將再擴增神經內科門診，以符合在地人員之所需。

奇美醫院另配合南科診所原設有的抽血檢驗檢查、X光放射檢查及超音波的醫療服務，透過多科門診的醫療照護，銜接奇美醫療體系各院區（奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）的資源，讓南科地區的民眾不用長途跋涉、舟車勞頓到市區就醫，就可享受到安全、優質的醫療服務，並且部分負擔費用實惠，負擔也更為減輕。

南科診所主任林志遠指出，奇美醫院自1999年11月起正式提供園區廠商員工及鄰近居民提供醫療服務。2000年8月勞委會勞工安全衛生研究所專家參訪後建議醫療機構名稱應改為「台南科學工業園區聯合診所」。2001年3月由奇美醫學中心、台灣科學工業園區科學工業同業公會、南部科學工業園區管理局共同擬定「台南科學工業園區聯合診所委託經營合約書」，並完成簽約。現有30幾家區內廠商參加聯合設置體系，提供園區內廠商從業人員與眷屬之各項健康管理與服務。且南科診所為國內政府開發之工業區與科學園區中，第一個以BOT方式，引入民營醫學中心之醫療服務團隊入區服務。根據國家科學及技術委員會統計2023年4月於南部科學園區的台南園區就業人數則為80557人，為國內科學園區就業人數的第二名24.9％（第一則為新竹園區148146人）。

南科診所自1999年起11月營業迄今即將邁入第24年。根據南科診所統計，自2003年迄今，共開設5987診次（約每周提供11個診次），提供民眾及廠商員工醫療服務共23萬9322人次，且南部科學園區的台南園區有90％以上的臨場健康服務（又稱勞工健康服務）由奇美醫療體系（奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）協助。

南科周邊區域主要以善化區、新市區、安定區三個行政區為主，根據台南市民政局統計資料顯示，2022年這3區設籍人口數為119228人（善化51842人、新市37482人、安定29904人）佔全巿的6.43％（台南市設籍人口1852997人）。而奇美醫院統計2022)年善化、新市及安定三區的就診人次為178605（人數為31307人），依其醫療業務量及園區日後的就業人口的移入與增長，更突顯這次新增門診五大科別的重要性。

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，南科診所新增五大門診科別是一項具有里程碑意義的決策，也是奇美醫院擴大醫療服務範圍的重要一步。除了讓鄰近的居民不必遠赴市區看診即可獲得醫療需求外，更能銜接醫療與轉診服務，同時也可探討南科職場員工的工作特性及健康型態，藉此加強職業災害的預防觀念、促進職場員工身心健康，提升職場安全及勞工健康，促進勞工專長就業安全及經濟保障。我們希望透過完整建構及整合跨領域多科團隊，能夠讓更多民眾享受到優質且實惠的醫療服務，並且為南科地區的醫療產業注入新的活力！