「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

▲陳姓男子成立寮國女子婚友社。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在寮國擔任工程師的陳姓男子（55歲）返台後，發現台灣婚介市場很少介紹寮國新娘，竟在臉書創立婚友社團，主打寮國婚姻媒合仲介服務，並利用夜間直播多名女子扭腰擺臀影片，張貼跨國婚姻媒合廣告貼文，並以「幼齒」、「新鮮的蔬菜」的標題來暗示，結果移民署高雄專勤隊網路巡邏發現，循線將他查獲，裁罰10萬元。

▲陳男的寮國婚友社以影片選妃方式宣傳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊調查，陳姓男子曾赴寮國當工程師，旅居多年後返台定居，他發現國人諮詢跨國（境）婚姻媒合，很少尋找寮國仲介服務，根本是「藍海市場」，竟動起歪念斜槓兼差當跨國月老，在臉書成立跨國婚友社團，並網羅寮國當地年輕未婚女子，以時下韓國女團列隊依序自我介紹方式在臉書直播，事後將影片上傳於臉書提高社團點閱率。

這些寮國女子的徵婚影片以「幼齒」、「新鮮的蔬菜」等物化女性標題或內容吸引網友注意，竟也吸引不少民眾留言詢問婚媒仲介資訊，陳男還曾反諷網友需具備國際觀，提出國外適婚年齡較低，而且與寮國女子結婚的「費用」較低等不當訊息來招攬網友關注，

▲陳男的寮國婚友社以影片選妃方式宣傳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，陳男在影片中宣稱，寮國女子從認識、交往、結婚到整個手續辦到好回台，大約需數十萬元，價格相對於其他東南亞國家「物超所值」。

高雄市專勤隊網路巡邏調查蒐證後，因陳男散布不法婚媒廣告訊息事證明確，認定他違反入出國及移民法中跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告的規定，裁處罰鍰10萬元。

高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，切勿輕易相信跨國婚姻的網路廣告，同時呼籲提供婚姻媒合服務者，切勿以身試法、物化女性或將婚姻商品化，一旦查獲非法刊登廣告，最高可處50萬元罰鍰。