延續國旅熱潮2023年第1季　台南旅館住用率勇冠全台

▲2023年第1季台南市一般旅館業及觀光旅館業合計客房住用率再次稱霸全台，創下一般旅館業及觀光旅館業合計客房住用率均為全國第一的佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據交通部觀光局台灣旅宿網最新統計資料，2023年第1季台南市一般旅館業及觀光旅館業合計客房住用率再次稱霸全台，延續2022年旅遊熱度，創下一般旅館業及觀光旅館業合計客房住用率均為全國第一的佳績，而整體家數也穩坐六都之首，顯示台南觀光市場備受肯定。



市長黃偉哲表示，市府團隊在疫後復甦絞盡腦汁引客留客，加上台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會及台南市民宿文化發展協會三大公協會通力合作，搶先爭取國人疫後出遊意願，成功營造國旅第一品牌。讓台南市在2022年度繳出首次旅宿業客房住用率全國第1的亮眼成績單，同時111年全年度住宿旅客也首次突破500萬人次，創下歷史新猷，成功成為全國最早觀光復甦的城市。





觀光旅遊局林國華代理局長指出，台南市不只在六都中旅宿業家數穩居冠軍，且家數也穩定成長。近期整體旅宿業的客房住用率表現更是搶眼，繼2022年度全年度客房住用率首次名列全國第1，也達成全年度住宿旅客500萬人次的歷史紀錄後，2023年第1季維持高檔，一般旅館業及觀光旅館業的客房住用率也均為全國之冠。其中，觀光旅館業的客房住用率68.83%最讓人驚豔，大幅領先其他五都近10％，顯見觀光旅遊局協助旅宿業開發多元市場的政策，以逐漸展現成效，未來仍將以積極輔導及落實管理，促進旅宿業掌握未來趨勢並發展各自定位及鎖定目標市場。

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目前台南市取得環保標章、環保旅店及自行車友善旅宿的旅宿業都在全國名列前茅。觀光旅遊局更放眼未來，2022年9月率全國地方政府之先，與全球永續旅遊委員會（GSTC; Global Sustainable Tourism Council）及Agoda三方合作，開辦永續觀光培訓課程（STTP; Sustainable Tourism Training Program）。今年度起並將以取得綠色旅遊目的地（Green Destination）認證為目標，進一步營造台南市為永續旅遊城市。





林國華代理局長補充說，針對市民關注的大億麗緻原址重啟旅館的進度，日前傳來好消息，已由福泰飯店集團承租，可望為台南市首度引進日系旅館品牌，並投入新台幣10億元重新翻修，預計2025年第1季開幕，將為台南市引入觀光活水，也可望促進就業及提升旅宿業競合。觀光旅遊局持續密切關注申設進度，也將由單一窗口提供必要行政協助。