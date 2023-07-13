南韓立陶宛在北約場邊會面　尹錫悅正式知會：將設立大使館

▲南韓總統尹錫悅與立陶宛總統瑙塞達合照。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓總統辦公室今（13日）表示，尹錫悅周三（12日）與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）會面，並正式知會瑙塞達，南韓決定在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立大使館。

《韓聯社》報導，北約峰會在維爾紐斯舉行期間，尹錫悅與瑙塞達舉行場邊會面，南韓為此次受邀的夥伴國。尹錫悅呼籲與有先進雷射技術的立陶宛擴大雙邊合作，同時包括其他劃時代的產業合作；瑙塞達也表達贊成，表示希望與南韓領先的半導體與顯示器企業進行合作。

尹錫悅在會中正式知會瑙塞達，南韓決定在維爾紐斯（Vilnius）設立大使館，瑙塞達則對此表達感謝，並說他希望兩國未來能透過彼此的常駐代表團增加合作與利益交流。瑙塞達也表達對南韓自走砲與其他武器系統尤其感興趣。

立陶宛於2021年在南韓首爾設立大使館。尹錫悅在峰會上也與愛沙尼亞、斯洛伐克及芬蘭領袖會面。

▲南韓將在立陶宛設立大使館。（圖／路透）

尹錫悅與愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）同意，兩國在數位與網路安全方面的合作具有意義，會中也提到增加雙邊武器合作。兩人也談及近來朝鮮半島與烏克蘭的局勢，致力於緊密合作以盡快恢復烏克蘭的和平。

與斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）的會面中，尹錫悅希望查普托娃關注並支持南韓企業在該國能營運順暢。查普托娃則希望南韓企業加大對斯投資，尤其在電動車電池領域，她並承諾會為韓企的營運提供支持。

尹錫悅與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）同意，不僅在科技與武器上合作，也要支持新創企業、處理放射性廢物，以及聯合研究6G網路。