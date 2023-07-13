快訊／北韓證實試射火星18洲際彈道飛彈

▲北韓睽違3個月發射火星18型洲際彈道飛彈。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒今（13日）證實，12日朝日本海方向，試射使用固體燃料的火星18型洲際彈道飛彈（ICBM）。美國空軍上周連續3天派出偵察機飛往朝鮮半島進行偵查任務，此舉引發平壤當局不滿，領導人金正恩胞妹金與正更放話砲轟美國。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部12日表示，於上午10時左右在平壤周圍地區偵測到導彈發射，一枚導彈以高角度發射，飛行距離1001公里，之後落入海中。飛行高度為6648公里。

美軍RC-135偵察機、U-2S偵察機、RQ-4全球鷹無人偵察機，上周陸續前往朝鮮半島周圍執行任務，北韓官媒《朝中社》10日隨即以國防省發言人名義發表聲明，警告美方在日本海、黃海與朝鮮半島周邊地區的偵查活動，頻率已達前所未有的程度。

▼美軍U-2S偵察機10日下午完成任務，降落在南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地。（圖／CFP）

▲金與正罕見連續2天針對同一事件發表公開抨擊。（圖／路透社）

金與正更是在9小時內2度針對此事發表談話抨擊美國，認為美軍的行動是挑釁行為，南方軍方回應「韓美正常飛行活動」則是「插嘴」。中國官媒指出，金與正警告美方若繼續無視北韓警告，「要是遭到慘禍的話，那顯然會成為自作之孽。」

此次洲際彈道飛彈發射為北韓近3個月以來首次，此舉被視為為鞏固北韓國內團結以及替挑釁找理由而做出的反應。聯合參謀本部表示，南韓與美方已就本起事件進行全面評估。