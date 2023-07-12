鄭麗文喊「侯下韓上」恐開除黨籍？　國民黨：考紀會收集資料中

▲國民黨立委鄭麗文開出換侯第一槍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨不分區立委鄭麗文近日頻頻呼籲黨中央撤換總統參選人侯友宜，甚至喊出「侯下韓上」，惹怒侯友宜競辦執行長金溥聰，傳出可能遭黨紀處分，並不予連任不分區立委。針對可能黨紀處分，國民黨文傳會主委林寬裕今（12日）表示，國民黨有國民黨的家法，一定會妥適的處理。而對於不分區立委的連任與否，文傳會發言人楊智伃則說，不會影響到不分區安排，鄭麗文發言就等考紀會處理，跟不分區名單沒有任何關聯。

針對鄭麗文頻頻呼籲「換侯」，林寬裕強調，總統參選人的徵召過程「公平公正公開」，絕對經得起考驗，但有些同志沒有辦法被說服，也沒有在黨內尋求解答，而是一直對外發言，此部份對黨內團結有損害，最近考紀部門確實也收到很多反應。

林寬裕強調，國民黨是絕對民主的政黨，可以容納不同意見，但現在既然已經做出徵召侯友宜的決定，考紀部門會針對所有影響黨譽、影響團結的情事進行蒐集，「一定會請大家謹言慎行...如果大家不聽勸，當然國民黨有國民黨的家法。」

至於鄭麗文是否因此不能連任不分區立委？楊智伃表示，這部分不會影響到不分區安排，不分區有更嚴密的考量，因為這對2024總統大選、立委選舉都有很大影響性，所以鄭麗文的發言就等考紀會處理，考紀會也還在蒐集資料，跟不分區名單沒有任何關聯。

林寬裕補充，不分區名單也不是某一個人說了算，它有一定程序，而這次程序跟以前會不太一樣，這次會更嚴謹，在決定人選之前，會廣納各界意見做最好的安排，能夠給大家最亮眼的不分區名單，來爭取不分區選票。