侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

▲侯友宜、郭台銘在台東見面 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台東報導

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘今（12）日雙雙前往台東跑行程，晚間受邀出席全國地方正副議長餐敘，兩人同台、同桌。不過兩人在入座前均沒有肢體接觸，僅拱手致意，互動並不熱絡。不過，兩人致詞時直接向對方喊話，侯說，「郭董，我們真的好久不見了，謝謝台東人的熱情讓我見到郭董」，郭先讚侯治理新北成績亮眼，再說，要不是今天私人飛機要馬上飛離機場，不然就可以送侯北返，兩人紛紛在台上展現善意。

侯友宜、郭台銘今晚在台東會面，被外界解讀為世紀合體。侯友宜大約在6點許到達現場，過10分鐘後郭台銘也抵達，郭先一一向地方人士握手，但手握到一半就坐下來，沒走到侯身邊，兩人以拱手致意代替握手，入座後，在縣長饒慶鈴的帶領下，主桌開始一一敬酒致意，此時郭、侯才再次對眼敬酒。

侯友宜上台致詞時先提到台東的鳳梨釋迦，未來希望能協助台東銷售蔬果。話鋒一轉，他說，今天因為台東人的熱情，迎來了一個貴賓，就是郭台銘，「郭董事長，我們已經好久不見了，大家請給他一個掌聲，歡迎郭董事長！」。

侯友宜說，從5月17日之後，他用各種形式想跟郭見面，但不得其門而入，今天因為台東人的熱情、招待，讓他有機會，很開心在這裡看到郭。他和郭不但有警察背景外，更重要的是，他們都是中華民國派，就是為了兩岸和平、穩定、安全、繁榮、永續，大家一起努力往前走，因此他們有共同信念、共同的目標，都會齊心齊力往前走。

侯友宜再說，當警察的就是信仰關公，所以有案子沒有破，他會和他的兄弟努力的破案，就是為了幫受害者申冤。郭也是信仰關公，他們兩個可以說信仰一樣，重情、重義、重承諾。

侯友宜致詞完後，則換郭台銘上台，一上台郭就說，沒想到在這裡巧遇侯友宜，「好久不見，從台灣頭來到台灣尾才見得到面」，「新北是生我、長我、育我，長大的地方，甚至我的總部都還在新北，所以新北過去這麼多年來，在侯市長的帶領之下，井井有條、蒸蒸日上，我們大家給新北市侯市長、蔣議長鼓個掌好不好！」。

郭台銘也說，他今天是搭私人飛機過來，但是飛機趕著要飛回去，因為這裡在舉行戰備演習，飛機不能久停，不然就可以送侯友宜回去。

最後，兩人則在主辦單位邀請下，與議長們一同上台舉杯致意，此時，侯友宜也在饒慶鈴的帶領下與郭台銘敲杯敬酒，直到侯要先行離開前，再次主動走到郭旁邊握手，讓媒體捕捉畫面。