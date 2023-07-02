人多害羞！藥妝店驚見飛機杯貼「試用品」　傻眼老司機解惑

▲藥妝店看到飛機杯貼「試用品」，老司機解惑。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

逛藥妝店時，會看到有些產品提供試用，有男網友卻發現，一款商品貼上「試用品」的貼紙，害羞又納悶地直呼，「蛤？這這這……怎麼試用啦！」因為那樣東西，是解決男性生理需求的「飛機杯」。眾人見狀紛紛歪樓笑，「沒有能不能，只有敢不敢」、「建議你可以戴面具！」話題也釣出老司機解惑，引發熱論。

這位男網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見飛機杯上貼了一張小小的綠色貼紙，上面印著「試用品」，這讓原PO忍不住爆出一句，「怎麼試用啦？」並用括號曝光心中疑惑，「藥妝店人那麼多！」

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貼文一出，不少網友紛紛笑歪，「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「不好意思，前面先生，你到哪邊了？我在等你喔」、「你應該擔心的是，前面一位試用者對它做了什麼」、「是時候表演真正的技術了」、「沒有能不能，只有敢不敢。」

不過，這當然不可能「當場體驗」，就有人指出，「哭啊！應該貼樣品，就是讓你手深進去感受一下」、「叫你摸觸感，不是叫你……」、「應該是要試試『手感』用，換成『試摸品』比較合適的啦！」還有老司機透露，「你不懂，你沒去過情趣店，店員會要你用手指感受觸感」、「情趣用品店很多都會有tester，都是用手指去試。」