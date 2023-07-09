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暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！達人吃驚　超大房間曝

（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲林氏璧朋友入住的飯店房間。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

暑假是出國旅遊旺季，旅日達人林氏璧分享，有朋友買旅行社的「東京5天4夜機加酒」，只要2萬900元，「這樣的價錢有點令我吃驚呀」！而飯店超大房間曝光，也讓許多哈日族直呼，好想知道是哪間旅行社。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書表示，各位同學，暑假這個時段，你花多少錢，搞定你的東京機票加住宿呢？6日有位朋友告訴他，臨時決定說走就走，買了某旅行社的清艙機加酒。

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林氏璧指出，友人的「機+酒」包括：

1、酷航06：45出發，12：20回去，行李來回都20+7公斤。
2、一趟成田機場接機。
3、四晚淺草豪景飯店別館六區，附早餐。

▼林氏璧朋友入住的飯店房間。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

林氏璧說，「這樣的價錢有點令我吃驚呀！能配合到這麼新的旅館，更是讓我吃驚。大家都知道東京旅館漲幅滿大的，生意很好，為何需要這樣子低價切給旅行社呢？如果是比較舊的大型旅館我還能理解...」

林氏璧提到，他查了酷航7月的價錢，連不含拖運行李都要1萬5872元了，「當然廉價航空要特價時買才會便宜，這是常識，隨便時間上去買，價錢不會美麗的。」

林氏璧表示，淺草豪景的這個別館（浅草ビューホテル アネックス 六区），是今年3月才開的嶄新旅館，最小的房型也有28平米，官網附早餐平日一人要日幣1萬左右（兩人入住），相當一晚新台幣要2200元，四晚就8800元。

林氏璧指出，「然後友人堅持不透露是哪間旅行社，因為他說他以後還想訂，和我說的話，就等於全世界都知道了。」對此，許多網友留言，「好想知道喔」、「這價格非常香」、「真的好划算」、「飯店看起來很讚」、「飯店好美嗚嗚」。

▼林氏璧朋友入住的飯店房間。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

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