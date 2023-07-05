暑假全家飛日本！達人排「東京市區1日遊」　超精實行程曝

▲許多人去東京一定會去淺草寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



記者陳俊宏／綜合報導

暑假是出國旅遊旺季，不少人會飛去日本。旅日達人林氏璧分享建議大學同學全家的「東京市區一日行程」，結果讓其他哈日族直呼，「感覺會累死，超級精實的行程」、「記得要幫他們算走多少步⋯⋯XD。」

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，大學同學全家都是第一次去東京，除了同學大二去過一次，對方周一晚間抵達東京，周二玩台場，今天（5日）只有先排了中午晴空塔展望台，等於東京市區只有一天可以玩，「來，就只有一天，你會建議她們去哪呢？」

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林氏璧建議同學這樣玩：

淺草雷門，觀音寺（先上淺草文化中心鳥瞰風景）



晴空塔（先逛樓下商店，再上展望台）



東京車站（看丸之內站舍，應該可以讓同學想到台大醫院舊館有親切感，哈哈）



銀座（看有沒有時間，可插入銀座逛街）



六本木之丘展望台（可以很近看東京鐵塔）



六本木之丘樓下有HARBS，AFURI和銀座篝拉麵可一次吃兩間



回來的時候可以在新浦安北口的aeon超市逛逛，買些飲料冰在冰箱

▲▼晴空塔是東京知名地標。（圖／資料照／蔡玟君攝）

對此，許多哈日族留言，「這一天走得完？」、「感覺會累死，超級精實的行程」、「體力超群！！我家這個行程要走三天」、「記得要幫他們算走多少步⋯⋯XD。」

不少人則提出自己建議，「明治神宮+表參道悠閒逛」、「上午淺草感受江戶氣息，下午麻布十番，逛街下午茶，傍晚上六本木展望台，最後以阿夫利拉麵結尾」、「個人覺得淺草+晴空塔就可以搞一天了」、「只剩一天不用趕，雷門跟晴空塔就好（就像來台灣不去101、九份的概念）。」

▲▼ 東京車站丸之內站前廣場。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



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