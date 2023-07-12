　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

分科測驗7／12登場！新北考場提供包種茶　祝考生鐵定包中

▲分科測驗7／12登場　新北考場提供包種茶。（圖／新北市農業局提供）

▲考生持鐵定包種茶、蔥，祈福考試包中好學校。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

112學年度分科測驗7月12、13日舉行，為替考生加油打氣，新北市政府農業局特別準備新北「百萬冠軍」包種茶，特別在新北市4個考場（板橋高中、新莊高中、錦和高中、新北高中）考生休息區提供免費包種茶包，祝福考生都能考出最佳成績，也有助於安心凝神，鐵定包中理想的學校。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，新北市生產6種不同發酵程度的地方特色茶，其中包種茶為特色茶之一，產於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等區，包種茶屬部分發酵茶，茶湯水色蜜黃碧綠，入口滋味圓滑甘醇有活性，香氣則以具新鮮、幽雅撲鼻清香，考場休息區提供的文創商品茶包象徵有好運，「包中」的意涵，也為大家對考試、求職、生育規劃、求姻緣，表達成功及祝福之意。

▲分科測驗7／12登場　新北考場提供包種茶。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農會文山茶共同產銷推廣中心推出包種茶包免費送。

除此之外，今年文山茶推廣中心也推出包種茶包免費送，即日起至7月15日前於文山茶推廣中心購買茶葉商品，即可獲得祝福茶包一份，也為大家各項人生規劃加持。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，輔導茶農獲國內外獎項值得肯定，期勉考生與新北包種茶一同金榜題名；購買新北好茶特色商品資訊詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲分科測驗7／12登場　新北考場提供包種茶。（圖／新北市農業局提供）

▲分科測驗登場，新北包種茶祝考生金榜題名。

▲分科測驗7／12登場　新北考場提供包種茶。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局特別準備新北「百萬冠軍」包種茶。

【更多新聞】

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

►基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

►基隆Podcast諮商師探討良性溝通　正向面對青少年情緒管理

ET快訊
快訊／小隊長墜樓身亡　保二總隊證實：近日才升職
鬼父猥褻女兒上百次：妳身體有一部分是我的肉
侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望在台東合體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

分科測驗7／12登場！新北考場提供包種茶　祝考生鐵定包中

新北「海岸守護召集令」揪淨灘　還有機會抽2000元超商禮券

國民黨桃園市立委第6選區7／12-14電話民調　邱若華籲唯一支持

日月潭雨後冒出「雙環彩虹」！超美景象在地人驚呆

「綠領人才」將成為企業新寵　桃竹苗分署攜手工研院培育

元智大學首屆英語話劇營　提升小朋友英語生活化與實用性

新北板橋區公所廉政座談會　公私協力合作社會永續共好

新北聊藝療列車開進仁愛之家　新莊歌劇團牛郎織女逗樂長輩

開創新通路！科技業挺新北青農　攜手同創永續共好

112高中免試入學分發今放榜　 明道中學普高技高雙慶豐收

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

撞擊瞬間曝光！花蓮警車路口猛撞…「騎士噴飛倒地」送醫不治

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

分科測驗7／12登場！新北考場提供包種茶　祝考生鐵定包中

新北「海岸守護召集令」揪淨灘　還有機會抽2000元超商禮券

國民黨桃園市立委第6選區7／12-14電話民調　邱若華籲唯一支持

日月潭雨後冒出「雙環彩虹」！超美景象在地人驚呆

「綠領人才」將成為企業新寵　桃竹苗分署攜手工研院培育

元智大學首屆英語話劇營　提升小朋友英語生活化與實用性

新北板橋區公所廉政座談會　公私協力合作社會永續共好

新北聊藝療列車開進仁愛之家　新莊歌劇團牛郎織女逗樂長輩

開創新通路！科技業挺新北青農　攜手同創永續共好

112高中免試入學分發今放榜　 明道中學普高技高雙慶豐收

瓦格納進駐白俄羅斯兵力「8千變5萬」　奔襲140公里就能殺進基輔

你可能天天都在做！7個「浪費時間的壞習慣」，讓你離目標越來越遠

分科測驗7／12登場！新北考場提供包種茶　祝考生鐵定包中

Joeman戀情6個月見光死！　算命點「現任女友就是老婆」失準

5兄妹爭亡父遺產！最後竟「誰也領不到」　郵局1原因拒絕提款

瑞莎帶隊赴歐狂掃19金！小選手「披國旗登台28次」　3.3萬人感動了

快訊／ChatGPT全球大當機　網頁卡死無法登入

新北「海岸守護召集令」揪淨灘　還有機會抽2000元超商禮券

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

日月潭下午大雨　雨後冒出「雙環彩虹」

新北海岸守護召集令　還有機會抽超商禮券

板橋區公所廉政座談會　公私協力社會永續共好

「綠領人才」成企業新寵　桃竹苗分署培育

元智英語話劇營　提升小朋友英語生活化

新北聊藝療列車開進仁愛　新莊歌劇團逗樂長輩

科技業挺新北青農　攜手開創永續共好

分科測驗7／12登場　新北考場提供包種茶

桃園立委第6選區民調　邱若華籲唯一支持

暑假來北海岸漁港　遊玩品蟹樣樣好

桃園聯合徵才釋2,100職缺　助中高齡求職者

112高中免試入學分發今放榜　 明道中學普高技高雙慶豐收

交通違規記點新制施行

更多熱門

相關新聞

新北海岸守護召集令　還有機會抽超商禮券

新北海岸守護召集令　還有機會抽超商禮券

新北市政府環保局現正推出「海岸守護召集令-環境教育活動」，7至9月共有3場次，報名期間自即日起至每場活動前一周截止，只要於今年11月15日前在新北任一海岸淨灘並將淨灘照片紀錄上傳至活動網址，就有機會獲得2000元超商禮券，歡迎民眾響應，用實際行動愛地球。

板橋區公所廉政座談會　公私協力社會永續共好

板橋區公所廉政座談會　公私協力社會永續共好

新北聊藝療列車開進仁愛　新莊歌劇團逗樂長輩

新北聊藝療列車開進仁愛　新莊歌劇團逗樂長輩

科技業挺新北青農　攜手開創永續共好

科技業挺新北青農　攜手開創永續共好

暑假來北海岸漁港　遊玩品蟹樣樣好

暑假來北海岸漁港　遊玩品蟹樣樣好

關鍵字：

新北考場包種茶

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

即／小隊長墜樓亡　保二總隊：近日才升職

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

誤傳許維恩親餵影片到群組？　王家梁急解釋

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

田中千繪、范逸臣交往15年曝好消息！

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了

酷炫公開私訊！反擊星宣「說謊都沒經過思考」

世界最大苗寨起火釀2死！客服：消防演習

不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂了

今天正式進入「三伏天」！6禁忌回家注意了

小S、李心潔曾是閨蜜！20年後才知斷聯原因

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面