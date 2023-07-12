分科測驗7／12登場！新北考場提供包種茶　祝考生鐵定包中

▲考生持鐵定包種茶、蔥，祈福考試包中好學校。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

112學年度分科測驗7月12、13日舉行，為替考生加油打氣，新北市政府農業局特別準備新北「百萬冠軍」包種茶，特別在新北市4個考場（板橋高中、新莊高中、錦和高中、新北高中）考生休息區提供免費包種茶包，祝福考生都能考出最佳成績，也有助於安心凝神，鐵定包中理想的學校。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，新北市生產6種不同發酵程度的地方特色茶，其中包種茶為特色茶之一，產於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等區，包種茶屬部分發酵茶，茶湯水色蜜黃碧綠，入口滋味圓滑甘醇有活性，香氣則以具新鮮、幽雅撲鼻清香，考場休息區提供的文創商品茶包象徵有好運，「包中」的意涵，也為大家對考試、求職、生育規劃、求姻緣，表達成功及祝福之意。

▲新北市農會文山茶共同產銷推廣中心推出包種茶包免費送。

除此之外，今年文山茶推廣中心也推出包種茶包免費送，即日起至7月15日前於文山茶推廣中心購買茶葉商品，即可獲得祝福茶包一份，也為大家各項人生規劃加持。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，輔導茶農獲國內外獎項值得肯定，期勉考生與新北包種茶一同金榜題名；購買新北好茶特色商品資訊詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲分科測驗登場，新北包種茶祝考生金榜題名。

▲新北市農業局特別準備新北「百萬冠軍」包種茶。