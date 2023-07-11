獨／時力716遊行不缺席　王婉諭狠批藍綠白：柯文哲喊一套做一套

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席王婉諭11日表示，時力將參與7月16日「公平正義救台灣」活動，為長期關注的居住正義、司法改革議題發聲。她說，蔡政府執政7年，直到選前才推出不痛不癢的「囤房稅」，國民黨總統參選人侯友宜附和居住正義，但新北市至今沒有推出差別稅率，而民眾黨更奇怪，黨主席柯文哲台北市長任內，出現獨步全台的30％社宅睦鄰戶爭議，可說是「喊一套做一套」，繼續「背刺」。

時力前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召7月16日上凱道活動，包括侯友宜、柯文哲、有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘均將到場支持。《ETtoday新聞雲》掌握，長期關注居住正義與司法改革議題的時力，也將以受邀黨團身份到場發聲。

王婉諭今日受訪表示，此次遊行的兩大訴求，本來就是時力的主戰場，政黨回應民間訴求天經地義，且時力雖然僅有3席立委，仍具體提出囤房稅、租屋透明化、《公益揭弊者保護法》等提案，反觀民進黨政府已經執政7年，直到選舉年才推出不痛不癢的「囤房稅」，回應人民訴求的態度迴避、怠惰，已經是信用破產，更導致民進黨總統參選人賴清德的支持度無法成長，「下架民進黨」的聲音甚囂塵上。

對於侯友宜與柯文哲，王婉諭直指，侯友宜自稱支持居住正義，但他主政的新北市至今還沒有房屋稅差別稅率，也就是所謂的囤房稅，前陣子侯友宜在台大演講，幾乎照抄時力的居住正義政策，他的「居住正義」到底在哪裡？而民眾黨更是奇怪，一方面喊開徵囤房稅，但柯文哲在台北市長任內多次表示「不打房」，還發生獨步全國的30%社宅睦鄰戶爭議，這是「說一套做一套」，繼續「背刺」。

王婉諭表示，時力只有3席立委，過去3年都可以做這麼多，包括領先各黨團提出「囤房稅」主張，下個會期將提出全新的「空屋稅」法案，將原本地方稅改為國稅，且空屋認定採取主動申報，屋主必須提出自用或是出租證明，才能豁免，盼藉此釋出閒置空屋，讓租屋和購屋市場供給更健康，另對司法改革，時力也多次將《公益揭弊者保護法》及《貪污治罪條例》列為優先推動法案，「時代力量一直都在做，藍、白明明更可以做，但國民黨做了什麼？民眾黨不只是無所作為，更是『背道而馳』」。

至於是否擔憂716遊行活動變成藍白「討厭民進黨」造勢大會，王婉諭表示，社會的確有「討厭民進黨」的氛圍，不過，她不認為這場活動會變「造勢大會」，時力一定要跟現場的群眾說清楚，對於司法改革跟居住正義，4大黨團過去做了什麼、承諾的什麼，事實上，時力走在最前面、做的最多、也最扎實。

王婉諭補充，對於黃國昌近日被踢爆名下位於都市計畫保護區的土地，被拿來做水泥鋪面停車場，她認為，公眾人物涉入違法爭議，應該向社會大眾釋疑，主管機關也應依照規定查處，這是時代力量一向的立場，這個標準也不會因為任何人而改變。