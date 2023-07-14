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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不怕王婉諭提告！　王鴻薇3點聲明：我很願意幫第一線老師擋子彈

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委王鴻薇13日指出，捲入新北板橋某幼兒園疑餵藥案的何姓老師曾向她反映，時代力量立委王婉諭、黨員王薇君在記者會上公開老師們的個資，造成老師們收到威脅電話，對此，王婉諭澄清是子虛烏有，並稱若不修正說法，將會提告。王鴻薇14日再度在臉書發出三點聲明，強調王婉諭選擇提告是惡人先告狀，她非常願意幫第一線老師擋子彈。

▲▼國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

針對王婉諭確定提告王鴻薇加重誹謗，她也透過臉書提出三點聲明。第一，王婉諭在這段時間內多次召開記者會、發動遊行來傷害第一線教保員，到現在不思悔過，反而用司法告訴來轉移焦點，是政治人物最壞的示範。

第二，王鴻薇提到，王婉諭辯稱因為直播沒有公佈個資來推卸責任，但是昨天記者會何老師的控訴相當明確，何老師指稱的是「記者會、臉書上公佈他們的個資讓他們受到傷害。」

因此，王鴻薇要問王婉瑜，「你有沒有跟王薇君在臉書上『聯名』發佈板橋幼兒園老師的姓氏、英文名字、教學班級？」，她指出，「王薇君在6月8日TAG 你一起發佈多名幼教老師的個資，你難道失憶了嗎？你事前有阻止嗎？事後有要撤銷嗎？」，在聲明的當下，這則貼文都還在臉書上沒有下架，事後王婉諭和王薇君還繼續聯手召開多場記者會、發動遊行，繼續傷口上灑鹽，她狠批，「還是你只想享受政治上紅利，而不敢負起你作為政治人物應該的責任。」

第三，王鴻薇表示，有關王婉諭和王薇君洩漏個資，是昨天板橋幼兒園何老師的指控，何老師昨天也說要對她們兩人提告，王婉諭選擇告她是惡人先告狀，她個人非常願意幫第一線老師擋子彈，她等這讓法院認證王婉諭的醜陋面目。

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