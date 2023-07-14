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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「等法院認證王婉諭醜陋面目」　王鴻薇：陳椒華已道歉更值得尊敬

記者蘇晏男／台北報導

對於被國民黨立委王鴻薇昨在記者會中，指稱曾公布捲入新北板橋某私幼疑餵藥案的老師個資，時代力量立委王婉諭今（14日）上午10時赴北檢提告。對此，王鴻薇回應，王婉諭不思改過，用司法告訴來轉移焦點，她等著法院來認證王婉諭這段時間的醜陋面目；王鴻薇也說，她有看到時代力量立委陳椒華在第一時間就誠摯道歉，比起來陳的做為更值得尊敬。

▲王鴻薇14日回應王婉諭提告一事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇14日回應王婉諭提告一事。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇14日上午9時50分在立法院受訪，回應王婉諭提告一事。王鴻薇表示，王婉諭跟時代力量黨員王薇君這段時間連續開記者會，且發動遊行來傷害幼兒園老師教師，當司法還這些老師清白後，王婉諭不思改過，卻用司法告訴來轉移焦點、模糊焦點，這是政治人物最壞示範。

對於王婉諭昨說，當時記者會直播影片至今完全保留在她個人臉書粉絲專業上，只要完全看過，就知道她沒有公開過老師的資料，王鴻薇認為王婉諭在模糊焦點；王鴻薇說，跟王婉諭開記者會的王薇君，在6月8日於臉書標記王婉諭，聯名公開該案幼兒園多名老師個資，包含姓氏、英文名字、所在班級，這都有照片為證。

王鴻薇說，請問王婉諭，妳第一時間有拒絕嗎？這些老師個資遭公布後，妳有更正嗎？到現在該篇6月8日的臉書，王婉諭還是被標記的狀態，請問妳有拒絕或勸止、阻止王薇君發布這樣的個資嗎？妳知道這些資造成老師多大困擾？沒拒絕、沒更正，之後還跟王薇君召開多場記者會，還發動遊行，在這事件消費、賺取政治紅利，如今卻選擇失意。

王鴻薇也提及，昨天參與她記者會的何姓老師指控王婉諭跟王薇君侵犯個資，也準備提告，然而「王婉諭卻選擇告我」，這是惡人先告狀。她願為第一線幼兒園老師擋子彈，她也等著法院來認證王婉諭這段時間的行徑、醜陋的面目。

媒體詢問，怎麼看陳椒華比王婉諭跟王薇君早道歉？王鴻薇表示，政治人物有政治責任，這段時間很多政治人物用這件事來消費，可能刷到聲量、得到政治紅利，但現在真相大白，說錯話就該道歉，這也就是她昨天記者會最主要原意，希望還給第一線老師公道。

王鴻薇說，她有看到陳椒華在第一時間誠摯道歉，但王薇君至今還在扯一些莫名其妙的言論，根本沒有真心想道歉、負起政治責任，所以這點來說，陳椒華的做為更值得尊敬。

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