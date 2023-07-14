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社會 社會焦點 保障人權

被指疑洩「餵藥案老師個資」　王婉諭赴北檢怒告王鴻薇誹謗

記者劉昌松／台北報導

新北市板橋區某私立幼兒園遭疑餵食幼兒有毒藥物案，雖經新北檢調查處分相關教師全不起訴，餵藥案仍餘波盪漾，國民黨立委王鴻薇質疑時代力量立委王婉諭曾在記者會上外洩教保員個資，王琬諭痛批是子虛烏有的指控，14日在律師陪同下，到台北地檢署遞狀控告王鴻薇涉嫌加重誹謗。

▲▼王婉諭在律師郭德田陪同下到台北地檢署控告王鴻薇涉嫌加重誹謗（圖／記者劉昌松攝）

▲王婉諭在律師陪同下到台北地檢署控告王鴻薇涉嫌加重誹謗（圖／記者劉昌松攝）

這起幼兒園餵藥案在5月間爆發，有家屬質疑老師為了便於管理，以「彩虹藥水」誘拐餵食孩子含有「巴比妥類」等藥物，新北檢指揮警方展開偵辦，並對幼兒和家長進行毛髮採驗，最後在7月12日根據採檢報告以及監視畫面檔案等相關事證，認為無證據顯示幼兒遭餵藥，處分彭姓園長和教師等等9人全部不起訴，隔天新北市教育局行政調查也認定園所無不當，並恢復立案。

之後幼兒園的老師對案件調查過程中，時代力量立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君被指頻頻在網路、記者會帶風向，未審先判傷害了幼兒園及老師，王婉諭回應表示，她尊重司法機關的偵查結果，但她在意的是協助家長追求真相，保護家長不要受到二次傷害，若是在過程因社會輿論沸騰，造成困擾、誤傷無辜，她願意一肩扛起，致上歉意。

但王鴻薇質疑王婉諭在事件過程中，公開外洩教保員個資，導致他們接到幾百通電話，內容包含「要我們去死」，對老師們造成非常大的傷害。對此，王婉諭激烈反擊，並強調當初她陪同家長開記者會的直播，至今還公開在自己的粉專上，只要看一次，答案就昭然若揭。

王婉諭強調自己絕對不會也沒有公開教師的名字與照片，因此在14日由律師郭德田配同，到台北地檢署遞狀控告王鴻薇的指控不實、子虛烏有，涉嫌加重誹謗。而王鴻薇則是在稍早已表示「歡迎來告」，並批王婉諭完美示範惡人先告狀，若有什麼話請上法院說，不用繼續媒體放話。

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