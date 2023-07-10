柯文哲借北流遭拒竟罵人太監　藍發言人：是在罵北市府公務員？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，柯痛批「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」。對此，台北市政府文化局長蔡詩萍說明，這是柯市府時代的政策，出借不得涉及政治議題。國民黨文傳會發言人林家興今（10）日亦跟進批柯，不用再特別把「皇上」、「太監」掛在嘴邊攻擊別人，難道台北市府幕僚、公務員是柯眼中的「太監」？

針對柯文哲稱「借北流遭拒」 一事，林家興在臉書發文表示，結果今天真相大白，蔣萬安市長發聲澄清、游淑慧台北市議員也在臉書公布相關文件，證實這都是當初柯文哲市長任內訂立的規定：「不得涉及政治議題」、「不得違反公共秩序、善良風俗，以及有關總統、副總統、 中央及地方公職人員選舉競選活動、政黨黨務活動。」

林家興表示，今天台灣在《中華民國憲法》保障下已經是民主社會，柯市長也當過兩屆台北市長，就請不用再特別把什麼「皇上」或「太監」掛在嘴邊攻擊別人，這樣努力做事的台北市府幕僚、公務員情何以堪，「他們是您眼中的太監？」

林家興說，蔡詩萍局長的發文，則為北流作為行政法人的合宜判斷與台北城精神做出了很好的闡述。這才是我們期待看到一個城市治理者、治理當局應有的態度。何況，能否在北流舉辦相關募款演唱會的標準，並不是柯文哲市長在任與否、有無市長頭銜的光環，而是「依法行政」、「該怎麼辦就怎麼辦」，這不也是柯市長從政的口頭禪？怎會變成因為卸任才不給辦，成了「世態炎涼」？這番言論與背後隱含的價值觀，恐怕才讓支持柯市長的人心涼。

林家興表示，許多年輕人包括她自己在內，其實都覺得KP SHOW演唱會應該蠻有趣的，會有興趣聽聽看，但柯主席昨日這番言論，卻讓整場活動蒙上一層陰影，令人遺憾。他大酸，熟讀中華文化與歷史很好，這應也是柯主席的習慣，但請不要讓人覺得總是喜歡以「皇上」自況。讀歷史是知興替，而今天的政治已經是「服務眾人之事」而非「管理眾人之事」，所有政治領導者都更應該警醒，以歷史為誡，不要言行不一、治理無方，變成歷史記載中的昏君。